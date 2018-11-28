PRF: sai edital de concurso com 500 vagas; salário de R$ 9,9 mil

Polícia Rodoviária Federal vai contar com reforço de 500 novos policiais Crédito: Divulgação/PRF

Fim de espera! A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quarta-feira (28) o edital do tão aguardado concurso público. A oferta é de 500 vagas para policial rodoviário. A remuneração inicial da é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458.

Your browser does not support the audio element. PRF - Sai edital de concurso com 500 vagas, salário de 9 mil e 900 reais

Para participar da seleção, é necessário ter nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais.

De acordo com o edital, as vagas foram distribuídas pelos seguintes Estados: Acre (17), Amapá (28), Amazonas (23), Bahia (17), Goiás (27), Maranhão (18), Mato Grosso (9), Mato Grosso do Sul (35), Minas Gerais (57), Pará (81), Piauí (22), Rio de Janeiro (10), Rio Grande do Sul (74), Rondônia (15), Roraima (23), São Paulo (19) e Tocantins (25).

As inscrições poderão ser feitas das 12 horas do dia 3 de dezembro até as 20 horas do dia 18 de dezembro de 2018, no site www.cespe.unb.br . A taxa é de R$ 150

A aplicação das provas objetivas e dissertativas está marcada para o dia 3 de fevereiro, no período da tarde.

A partir de janeiro de 2019, de acordo com a lei 13.371, sancionada pelo presidente Michel Temer em 2016, os servidores contarão com um reajuste, quando o salário passará a ser de R$ 10.357,88, também com o benefício.

ATRIBUIÇÕES

Cabe ao servidor do cargo realizar atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional da Polícia Rodoviária Federal.

PROVAS

Os exames serão compostos de três blocos, com 50 questões no primeiro, 40 no segundo e 30 no terceiro. Além disso, no mesmo dia, os candidatos serão submetidos a uma prova dissertativa, de até 30 linhas. A seleção contará ainda com Teste de Aptidão Física (TAF). exames de saúde, avaliação psicológica, análise de títulos e investigação social.

A duração da prova objetiva será de 4 horas e meia

A bloco I terá questões de língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, informática, noções de física, ética no serviço público, geopolítica brasileira e História da PRF.

Já no bloco II serão abordados temas de legislação de trânsito.