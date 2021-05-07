PRF: governo derruba liminar e provas serão aplicadas no domingo

O recurso foi acatado pelo vice-presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), desembargador Francisco de Assis Betti. A decisão do magistrado se baseou em dois fatores: a falta de agenda do Cebraspe para reagendamento das provas até junho deste ano e a impossibilidade de que o curso de formação fosse realizado ainda este ano.