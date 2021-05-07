O governo federal conseguiu cassar a liminar que suspendia as provas do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a aplicação dos exames está confirmada para o próximo domingo, dia 9 de maio, a partir das 14 horas.
A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com recurso contra a decisão da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal de suspender os testes. A orientação da Corte era de que as provas deveriam ser remarcadas para uma data mais oportuna, quando houvesse uma redução nos casos da Covid-19.
PRF - governo derruba liminar e provas serão aplicadas no domingo
O recurso foi acatado pelo vice-presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), desembargador Francisco de Assis Betti. A decisão do magistrado se baseou em dois fatores: a falta de agenda do Cebraspe para reagendamento das provas até junho deste ano e a impossibilidade de que o curso de formação fosse realizado ainda este ano.
Em comunicado oficial, o Cebraspe, responsável pelo concurso, confirma a realização das provas. Os candidatos devem fazer a consulta do locais no site da organizadora. A PRF se manifestou nas redes sociais sobre a confirmação dos testes.
O concurso da PRF oferece 1.500 vagas imediatas para policial rodoviário. A remuneração inicial do cargo é de R$ 10.357,88, já incluído o auxílio-alimentação de R$ 458. A seleção registou a participação de 303.430 inscritos.