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PRF: governo derruba liminar e provas serão aplicadas no domingo

Exames haviam sido suspensos pela Justiça no início da semana por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus; candidatos devem consultar locais dos testes

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 09:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 mai 2021 às 09:57
Polícia RPRF apreendeu durante fiscalização na BR 101, um quilo de pasta base de cocaína
Polícia RPRF apreendeu durante fiscalização na BR 101, um quilo de pasta base de cocaína Crédito: Divulgação/ PRF
governo federal conseguiu cassar a liminar que suspendia as provas do concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a aplicação dos exames está confirmada para o próximo domingo, dia 9 de maio, a partir das 14 horas.
A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com recurso contra a decisão da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal de suspender os testes. A orientação da Corte era de que as provas deveriam ser remarcadas para uma data mais oportuna, quando houvesse uma redução nos casos da Covid-19.
PRF - governo derruba liminar e provas serão aplicadas no domingo
O recurso foi acatado pelo vice-presidente em exercício do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1), desembargador Francisco de Assis Betti. A decisão do magistrado se baseou em dois fatores: a falta de agenda do Cebraspe para reagendamento das provas até junho deste ano e a impossibilidade de que o curso de formação fosse realizado ainda este ano.
Em comunicado oficial, o Cebraspe, responsável pelo concurso, confirma a realização das provas. Os candidatos devem fazer a consulta do locais no site da organizadora. A PRF se manifestou nas redes sociais sobre a confirmação dos testes. 
O concurso da PRF oferece 1.500 vagas imediatas para policial rodoviário. A remuneração inicial do cargo é de R$ 10.357,88, já incluído o auxílio-alimentação de R$ 458. A seleção registou a participação de 303.430 inscritos.

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