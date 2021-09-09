Prefeituras do ES contratam temporários com salários de até R$ 10 mil

Cinco prefeituras do Espírito Santo abriram processos seletivos simplificados para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior e a remuneração pode chegar a R$ 10.290 mensais. Veja os prazos e como se inscrever mais abaixo.
Em Ibiraçu, a seleção vai formar cadastro de reserva para o cargo de arquiteto. Além da graduação, os interessados devem ter registro no respectivo conselho de classe. As inscrições podem ser feitas nos dias 13 e 14 de setembro.
As oportunidades na Prefeitura de Piúma são para a função de assistente de creche. O candidato precisa ter licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação para o magistério séries iniciais, ou licenciatura em curso normal superior, ou nível médio na modalidade normal ou estar devidamente matriculado no curso de licenciatura plena em pedagogia, com no mínimo o sexto período concluído.
Já o município de Santa Teresa tem postos de trabalho divididos em dois editais. O primeiro documento visa contratar motorista e a exigência é o profissional ter o nível médio e carteira de habilitação de categoria D. O segundo processo seletivo prevê selecionar contador (1) e engenheiro civil (1), ambos para quem tem curso superior completo.
A Prefeitura de Sooretama vai formar cadastro de reserva para a função de médico da Estratégia Saúde da Família (ESF), com salário de R$ 10.290, acrescido de insalubridade e auxílio alimentação. É necessário ter registro no CRM.
Em Vitória, são quatro seleções abertas, totalizando sete vagas. As chances são para médico clínico - diarista (1) e plantão (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); técnico de enfermagem (1) e médico veterinário (2).
CONFIRA AS SELEÇÕES ABERTAS NO ES
Prefeitura de Ibiraçu
Vaga: cadastro de reserva
- Cargo:
- Arquiteto
Remuneração: R$ 2.190,51 para 30 horas semanais.
Inscrições: nos dias 13 e 14 de setembro de 2021, no Complexo Cultural Roque Peruch,que fica na Av. Conde D"Eu, Centro, das 7h às 11h e das 12h às 16h.
Prefeitura de Piúma
Vaga: cadastro de reserva
- Cargo:
- Assistente de creche
Remuneração: R$ 1.308,22 para carga horária de 30 horas semanais.
Inscrições: até as 23h59 do dia 12 de setembro, no site da prefeitura.
Prefeitura de Santa Teresa
Vaga: cadastro de reserva
- Cargo:
- Motorista
Remuneração: R$ 1.082,22 para carga horária de 40 horas semanais.
Inscrições: até 15 de setembro de 2021, na Secretaria Municipal de Transportes, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 1º andar, Centro. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.
Prefeitura de Santa Teresa II
Vagas: 2
- Cargos:
- Contador (1)
- Engenheiro civil (1)
Remuneração: R$ 1.908,36.
Carga horária: 30 horas semanais.
Inscrições: de 10 a 20 de setembro, no site da prefeitura.
Prefeitura de Sooretama
Vaga: cadastro de reserva
- Cargo:
- Médico de ESF
Remuneração: R$ 10.290
Carga horária: 40 horas semanais
Inscrições: até 17 de setembro de 2021, mediante preenchimento da Ficha online.
Prefeitura de Vitória
Vagas: 2
- Cargos:
- Médico Clínico - Diarista (1)
- Médico Clínico - Plantão (1)
Remuneração: mensal no valor de R$ 3.198,30, acrescido de gratificação de saúde de R$ 873,20, além de R$ 133,87 correspondente a insalubridade.
Carga horária: 20 horas semanais.
Inscrições: até 10 de setembro no site de seleção da prefeitura.
Prefeitura de Vitória II
Vagas: 3
- Cargos:
- Enfermeiro (1)
- Farmacêutico (1)
- Técnico de Enfermagem (1)
Remuneração: varia de R$ 1.224,96 a R$ 3.107,48 ao mês.
Carga horária: de 30 a 40 horas semanais.
Inscrições: até as 23h59 do dia 11 de setembro de 2021, no site de seleção da prefeitura.
Prefeitura de Vitória III
Vagas: 2
- Cargo:
- Médico veterinário
Remuneração: R$ 3.198,30
Inscrições: até as 23h59 do dia 15 de setembro de 2021, no site de seleção da prefeitura.