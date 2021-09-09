Prefeituras do ES contratam temporários com salários de até R$ 10 mil

Prefeitura Municipal de Sooretama contrata médico Crédito: Edilson Lopes / Prefeitura de Sooretama

Veja os prazos e como se inscrever mais abaixo. Cinco prefeituras do Espírito Santo abriram processos seletivos simplificados para a contratação de profissionais temporários. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior e a remuneração pode chegar a R$ 10.290 mensais.

Em Ibiraçu , a seleção vai formar cadastro de reserva para o cargo de arquiteto. Além da graduação, os interessados devem ter registro no respectivo conselho de classe. As inscrições podem ser feitas nos dias 13 e 14 de setembro.

As oportunidades na Prefeitura de Piúma são para a função de assistente de creche. O candidato precisa ter licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação para o magistério séries iniciais, ou licenciatura em curso normal superior, ou nível médio na modalidade normal ou estar devidamente matriculado no curso de licenciatura plena em pedagogia, com no mínimo o sexto período concluído.

Já o município de Santa Teresa tem postos de trabalho divididos em dois editais. O primeiro documento visa contratar motorista e a exigência é o profissional ter o nível médio e carteira de habilitação de categoria D. O segundo processo seletivo prevê selecionar contador (1) e engenheiro civil (1), ambos para quem tem curso superior completo.

A Prefeitura de Sooretama vai formar cadastro de reserva para a função de médico da Estratégia Saúde da Família (ESF), com salário de R$ 10.290, acrescido de insalubridade e auxílio alimentação. É necessário ter registro no CRM.

Em Vitória , são quatro seleções abertas, totalizando sete vagas. As chances são para médico clínico - diarista (1) e plantão (1); enfermeiro (1); farmacêutico (1); técnico de enfermagem (1) e médico veterinário (2).

CONFIRA AS SELEÇÕES ABERTAS NO ES

Prefeitura de Ibiraçu

Vaga: cadastro de reserva

Cargo:

Arquiteto

Remuneração: R$ 2.190,51 para 30 horas semanais.

Inscrições: nos dias 13 e 14 de setembro de 2021, no Complexo Cultural Roque Peruch,que fica na Av. Conde D"Eu, Centro, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

Prefeitura de Piúma

Vaga: cadastro de reserva

Cargo:

Assistente de creche

Remuneração: R$ 1.308,22 para carga horária de 30 horas semanais.

Inscrições: até as 23h59 do dia 12 de setembro, no site da prefeitura.

Prefeitura de Santa Teresa

Vaga: cadastro de reserva

Cargo:

Motorista

Remuneração: R$ 1.082,22 para carga horária de 40 horas semanais.

Inscrições: até 15 de setembro de 2021, na Secretaria Municipal de Transportes, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 1º andar, Centro. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

Prefeitura de Santa Teresa II

Vagas: 2

Cargos:

Contador (1)

Engenheiro civil (1)

Remuneração: R$ 1.908,36.

Carga horária: 30 horas semanais.

Inscrições: de 10 a 20 de setembro, no de 10 a 20 de setembro, no site da prefeitura.

Prefeitura de Sooretama

Vaga: cadastro de reserva

Cargo:

Médico de ESF

Remuneração: R$ 10.290

Carga horária: 40 horas semanais

Inscrições: até 17 de setembro de 2021, mediante preenchimento da até 17 de setembro de 2021, mediante preenchimento da Ficha online.

Prefeitura de Vitória

Vagas: 2

Cargos:

Médico Clínico - Diarista (1)

Médico Clínico - Plantão (1)

Remuneração: mensal no valor de R$ 3.198,30, acrescido de gratificação de saúde de R$ 873,20, além de R$ 133,87 correspondente a insalubridade.

Carga horária: 20 horas semanais.

Prefeitura de Vitória II

Vagas: 3

Cargos:

Enfermeiro (1)

Farmacêutico (1)

Técnico de Enfermagem (1)

Remuneração: varia de R$ 1.224,96 a R$ 3.107,48 ao mês.

Carga horária: de 30 a 40 horas semanais.

Inscrições: até as 23h59 do dia 11 de setembro de 2021, no até as 23h59 do dia 11 de setembro de 2021, no site de seleção da prefeitura.

Prefeitura de Vitória III

Vagas: 2

Cargo:

Médico veterinário

Remuneração: R$ 3.198,30