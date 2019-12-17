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Saúde

Prefeitura de Vitória contrata profissionais temporários

São quatro oportunidades distribuídas pelos cargos de auxiliar de consultório dentário, auxiliar de laboratório, técnico de enfermagem plantonista e técnico em higiene dental
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 12:43

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 12:43

Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar profissionais temporários  Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória vai contratar profissionais temporários com salários de até R$ 1,2 mil mensais. As chances são para trabalhar na área da Saúde em cargos de níveis fundamental e médio. O edital de abertura do processo seletivo simplificado foi divulgado nesta terça-feira, dia 17 de dezembro. 
São quatro oportunidades distribuídas pelos cargos de auxiliar de consultório dentário, auxiliar de laboratório, técnico de enfermagem plantonista e técnico em higiene dental. 

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Abertas inscrições para o concurso da Prefeitura de Vila Velha

O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no site site sistemasrh.vitoria.es.gov.br. O atendimento aos candidatos será das 8h do dia 19 de dezembro até as 23h59 do 30 de dezembro de 2019. 
O candidato vai precisar entregar o pedido de inscrição e a documentação, em envelope grampeado, na Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar, Vitória. O atendimento ocorre de 2 a 15 de janeiro de 2020, das 9h às 16 horas. 
O processo seletivo será realizado em etapa única, a avaliação de títulos. 

CONFIRA OS CARGOS

Auxiliar de consultório dentário
  • Requisitos: Ensino fundamental completo; curso completo de auxiliar de consultório dentário e/ou registro definitivo no Conselho Regional de Odontologia; registro no Conselho Regional da classe; exercício Profissional mínimo de 6 meses na função.
  • Remuneração: R$ 1.063,30, mais Gratificação
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
Auxiliar de laboratório
  • Requisitos: Ensino fundamental completo; curso profissionalizante de auxiliar de laboratório ou laboratorista ou 2 anos de experiência em Laboratório de Análises Clínicas.
  • Remuneração: R$ 1.063,30, mais gratificação
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva

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    Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Cariacica

    Técnico de enfermagem plantonista
  • Requisitos: Ensino Médio completo; curso profissionalizante de Técnico de Enfermagem; registro no Conselho da Classe; exercício profissional mínimo de 6 meses na função, na área de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento/Hospital/Remoção).
  • Remuneração: R$ 1.224,96, mais gratificação
  • Carga horária: 30 horas semanais
  • Vagas: 1, mais cadastro de Reserva
    • Técnico em higiene dental 
  • Requisitos: Ensino Médio completo; curso Técnico em Higiene Dental; registro profissional no Conselho Regional da Classe. Exercício Profissional mínimo de 6 meses na função.
  • Remuneração: R$ 1.633,28, mais gratificação
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Vaga: 1, mais cadastro de reserva
    • > Leia mais sobre Concursos & Empregos

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