Prefeitura de Vitória contrata profissionais temporários

Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar profissionais temporários Crédito: Ricardo Medeiros

Prefeitura de Vitória vai contratar profissionais temporários com salários de até R$ 1,2 mil mensais. As chances são para trabalhar na área da Saúde em cargos de níveis fundamental e médio. O edital de abertura do processo seletivo simplificado foi divulgado nesta terça-feira, dia 17 de dezembro.

São quatro oportunidades distribuídas pelos cargos de auxiliar de consultório dentário, auxiliar de laboratório, técnico de enfermagem plantonista e técnico em higiene dental.

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O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no site site sistemasrh.vitoria.es.gov.br . O atendimento aos candidatos será das 8h do dia 19 de dezembro até as 23h59 do 30 de dezembro de 2019.

O candidato vai precisar entregar o pedido de inscrição e a documentação, em envelope grampeado, na Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar, Vitória. O atendimento ocorre de 2 a 15 de janeiro de 2020, das 9h às 16 horas.

O processo seletivo será realizado em etapa única, a avaliação de títulos.

CONFIRA OS CARGOS

Auxiliar de consultório dentário

Requisitos: Ensino fundamental completo; curso completo de auxiliar de consultório dentário e/ou registro definitivo no Conselho Regional de Odontologia; registro no Conselho Regional da classe; exercício Profissional mínimo de 6 meses na função.

Remuneração: R$ 1.063,30, mais Gratificação

Carga horária: 40 horas semanais

Vaga: 1, mais cadastro de reserva

Auxiliar de laboratório Requisitos: Ensino fundamental completo; curso profissionalizante de auxiliar de laboratório ou laboratorista ou 2 anos de experiência em Laboratório de Análises Clínicas. Remuneração: R$ 1.063,30, mais gratificação Carga horária: 40 horas semanais Vaga: 1, mais cadastro de reserva

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Técnico de enfermagem plantonista

Requisitos: Ensino Médio completo; curso profissionalizante de Técnico de Enfermagem; registro no Conselho da Classe; exercício profissional mínimo de 6 meses na função, na área de Urgência e Emergência (Pronto Atendimento/Hospital/Remoção). Remuneração: R$ 1.224,96, mais gratificação Carga horária: 30 horas semanais Vagas: 1, mais cadastro de Reserva