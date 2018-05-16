Prefeitura de Vitória contrata estagiários para a área da Educação

Vagas disponíveis para estágio na Prefeitura de Vitória Crédito: DPE RO

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de estagiários para atuar na Secretaria Municipal de Educação (Seme). As oportunidades são, para estudantes de Licenciatura Plena em Pedagogia (a partir do 3º até o antepenúltimo período) e licenciaturas como Educação Física, Língua Portuguesa/Inglês, Matemática, Geografia, História, Ciências Biológicas e Artes.

As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria, que fica na Rua Dr. Arlindo Sodré, 485, Itararé, Vitória. O atendimento ocorre das 9 às 12 horas e das 13h às 16h30, de segunda a quinta-feira. No ato da inscrição, o estudante deve apresentar o formulário de requerimento de inscrição de estágio preenchido.

Os estagiários selecionados vão atuar nos Centros Municipais de Educação Infantil (para o curso de Pedagogia) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. A carga horária é de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira. A bolsa de complementação educacional é de R$ 550,00. Outros benefícios são vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Será realizado cadastro para o suprimento de vagas que surgirão em julho de 2018, portanto, os candidatos não precisarão solicitar declaração de matrícula à instituição de ensino no momento da inscrição.