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Inscrições abertas

Prefeitura de Vitória contrata estagiários para a área da Educação

Chances são para quem estuda licenciatura plena

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 14:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 14:16
Vagas disponíveis para estágio na Prefeitura de Vitória Crédito: DPE RO
A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de estagiários para atuar na Secretaria Municipal de Educação (Seme). As oportunidades são, para estudantes de Licenciatura Plena em Pedagogia (a partir do 3º até o antepenúltimo período) e licenciaturas como Educação Física, Língua Portuguesa/Inglês, Matemática, Geografia, História, Ciências Biológicas e Artes.
As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria, que fica na Rua Dr. Arlindo Sodré, 485, Itararé, Vitória. O atendimento ocorre das 9 às 12 horas e das 13h às 16h30, de segunda a quinta-feira. No ato da inscrição, o estudante deve apresentar o formulário de requerimento de inscrição de estágio preenchido.
Os estagiários selecionados vão atuar nos Centros Municipais de Educação Infantil (para o curso de Pedagogia) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental. A carga horária é de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira. A bolsa de complementação educacional é de R$ 550,00. Outros benefícios são vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais.
Será realizado cadastro para o suprimento de vagas que surgirão em julho de 2018, portanto, os candidatos não precisarão solicitar declaração de matrícula à instituição de ensino no momento da inscrição.
 

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