Prefeitura de São Mateus abre seleção para contratar 372 DTs

Prefeitura de São Mateus vai contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 372 profissionais em Designação Temporária (DT). Os aprovados vão atuar nas Escolas da Rede Municipal.

As inscrições serão online e poderão ser feitas de 24 a 26 de janeiro, no site www.saomateus.es.gov.br . A seleção contará com as etapas de inscrição online, classificação, chamada e contratação.

As vagas abertas observam a necessidade das escolas e serão utilizadas de acordo com a necessidade da rede municipal de ensino.

As oportunidades são para professor A (100 vagas), professor B (130), pedagogo (40), nutricionista (2), secretária escolar (30), cuidador (30) e coordenador de turno (40). A remuneração varia de R$ 998 a R$ 2.495,22.