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Níveis médio e superior

Prefeitura de São Mateus abre seleção para contratar 372 DTs

Inscrições poderão ser feitas de 24 a 26 de janeiro; remuneração varia de R$ 998 a R$ 2.495,22

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 11:58

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jan 2019 às 11:58
Prefeitura de São Mateus vai contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de São Mateus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de 372 profissionais em Designação Temporária (DT). Os aprovados vão atuar nas Escolas da Rede Municipal.
As inscrições serão online e poderão ser feitas de 24 a 26 de janeiro, no site www.saomateus.es.gov.br. A seleção contará com as etapas de inscrição online, classificação, chamada e contratação.
As vagas abertas observam a necessidade das escolas e serão utilizadas de acordo com a necessidade da rede municipal de ensino.
As oportunidades são para professor A (100 vagas), professor B (130), pedagogo (40), nutricionista (2), secretária escolar (30), cuidador (30) e coordenador de turno (40). A remuneração varia de R$ 998 a R$ 2.495,22.
Os cargos de cuidador e secretário escolar exigem que os candidatos tenham o nível médio. Para os demais, é necessário ter nível superior.

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