Prefeitura de Linhares contrata profissionais da área da Saúde

Oportunidades para médicos temporários em Linhares Crédito: Pixabay

As oportunidades são para os cargos de médico ESF (2), enfermeiro (5), farmacêutico (2) e técnico de enfermagem (5). As remunerações oferecidas variam de R$ 1.045,00 a R$ R$ 13.455,00.

As inscrições para o processo seletivo simplificado já estão abertas e o atendimento será feito de acordo com o cargo, na sede da secretaria municipal de Administração e dos Recursos Humanos, localizada à Avenida Vitória, nº 1.683, Centro, das 9h às 17 horas.

Nos dias 28 e 29 de julho serão realizadas as inscrições para as funções de médico ESF, enfermeiro e farmacêutico bioquímico e nos dias 30 e 31 as inscrições para a função de técnico de enfermagem.

Os interessados devem ir até o local de inscrição com a ficha de inscrição preenchida, juntamente com os documentos listados no edital