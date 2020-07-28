Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Linhares contrata profissionais da área da Saúde
Temporários

Prefeitura de Linhares contrata profissionais da área da Saúde

Inscrições para o processo seletivo vão até 31 de julho; oportunidades são para médico ESF, farmacêutico, enfermeiro e técnico de enfermagem

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 17:47
oportunidade de trabalho para médicos
Oportunidades para médicos temporários em Linhares Crédito: Pixabay
Prefeitura de Linhares, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai contratar profissionais da área da Saúde. A oferta é de 14 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para os cargos de médico ESF (2), enfermeiro (5), farmacêutico (2) e técnico de enfermagem (5). As remunerações oferecidas variam de R$ 1.045,00 a R$ R$ 13.455,00.
As inscrições para o processo seletivo simplificado já estão abertas e o atendimento será feito de acordo com o cargo, na sede da secretaria municipal de Administração e dos Recursos Humanos, localizada à Avenida Vitória, nº 1.683, Centro, das 9h às 17 horas.
Nos dias 28 e 29 de julho serão realizadas as inscrições para as funções de médico ESF, enfermeiro e farmacêutico bioquímico e nos dias 30 e 31 as inscrições para a função de técnico de enfermagem.

Veja Também

Iniciativas devem agilizar volta dos concursos das polícias Civil e Militar

Prefeitura da Serra vai retomar concurso após a pandemia

Concursos que o governo e municípios do ES poderão fazer até 2021

Os interessados devem ir até o local de inscrição com a ficha de inscrição preenchida, juntamente com os documentos listados no edital.
O prazo do contrato poderá ser prorrogado conforme a legislação vigente, desde que haja a devida motivação e o interesse público. A seleção também tem o objetivo de manter um banco de profissionais cadastrados para facilitar a convocação em caso de necessidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados