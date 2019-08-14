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Saúde

Prefeitura de Jaguaré abre seleção para contratar temporários

Oferta é de 112 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior; remuneração chega a R$ 7,2 mil

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 07:58

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

14 ago 2019 às 07:58
Prefeitura de Jaguaré contrata profissionais na área da Saúde Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Prefeitura de Jaguaré, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 112 profissionais temporários. Os aprovados vão atuar na área da Saúde.
> Concurso com salário de até R$ 4 mil em João Neiva
As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 7.230,00, mais o ticket alimentação mensal de R$ 220,00, referente a carga horária de 20 a 40 horas semanais ou 4 horas por dia.
As inscrições podem ser feitas das 9h do dia 21 de agosto de 2019 até as 17h do dia 23 de agosto de 2019, por meio do site www.jaguare.es.gov.br.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.
AS VAGAS
- Artífice de obras e serviços públicos (1)
- Assistente social (3)
- Auxiliar administrativo (10)
- Auxiliar de consultório odontológico ESF (5)
- Auxiliar de serviços gerais (8)
- Dentista (5)
- Enfermeiro (9)
- Farmacêutico (2)
- Fiscal sanitário (2)
- Fisioterapeuta (2)
- Fonoaudiólogo (cadastro)
- Médico cardiologista (1)
- Médico ESF - clínico geral (3)
- Médico ortopedista (1)
- Médico plantonista - clínico geral (14)
- Médico plantonista - obstetra (5)
- Médico plantonista - pediatra (7)
- Médico psiquiatra (1)
- Motorista (4)
- Motorista de ambulância (4)
- Nutricionista (2)
- Psicólogo (2)
- Técnico de enfermagem (14)
- Técnico em informática (2)
- Vigia (5)
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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