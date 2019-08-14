Prefeitura de Jaguaré abre seleção para contratar temporários

A Prefeitura de Jaguaré, município que fica no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 112 profissionais temporários. Os aprovados vão atuar na área da Saúde.
As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 7.230,00, mais o ticket alimentação mensal de R$ 220,00, referente a carga horária de 20 a 40 horas semanais ou 4 horas por dia.
As inscrições podem ser feitas das 9h do dia 21 de agosto de 2019 até as 17h do dia 23 de agosto de 2019, por meio do site www.jaguare.es.gov.br.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.
AS VAGAS
- Artífice de obras e serviços públicos (1)
- Assistente social (3)
- Auxiliar administrativo (10)
- Auxiliar de consultório odontológico ESF (5)
- Auxiliar de serviços gerais (8)
- Dentista (5)
- Enfermeiro (9)
- Farmacêutico (2)
- Fiscal sanitário (2)
- Fisioterapeuta (2)
- Fonoaudiólogo (cadastro)
- Médico cardiologista (1)
- Médico ESF - clínico geral (3)
- Médico ortopedista (1)
- Médico plantonista - clínico geral (14)
- Médico plantonista - obstetra (5)
- Médico plantonista - pediatra (7)
- Médico psiquiatra (1)
- Motorista (4)
- Motorista de ambulância (4)
- Nutricionista (2)
- Psicólogo (2)
- Técnico de enfermagem (14)
- Técnico em informática (2)
- Vigia (5)