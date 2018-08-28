Prefeitura de Conceição da Barra abre concurso com 131 vagas

Conceição da Barra terá concurso para todos os níveis de escolaridade Crédito: Sullivan Silva

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Conceição da Barra. A oferta é de 131 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 954,00 a R$ 1.436,42, para trabalhar em carga horária de 25 a 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever até 17 de setembro de 2018, no site da organizadora do certame . A taxa é de R$ 50 para nível fundamental completo, R$ 70 para os níveis médio e técnico e de R$ 100 para nível superior.

Os candidatos serão selecionados em três etapas. Na primeira fase, haverá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. A segunda etapa será composta por prova discursiva para os cargos de nível superior e prática para o cargo de motorista, sendo ambas de caráter eliminatório e classificatório. A terceira etapa será constituída de avaliação de títulos, apenas para os cargos de nível superior.

Os exames serão aplicados no dia 21 de outubro de 2018, no turno matutino para os cargos de nível superior e no turno vespertino para os cargos de níveis fundamental e médio.

Os candidatos que têm nível fundamental podem se inscrever nos cargos de operador de serviços de apoio administrativo e operador de serviços sociais/cuidador(as). Para nível médio, as vagas são para auxiliar de secretaria escolar, motorista, secretário escolar e agente de serviços administrativos. Já no nível técnico estão disponíveis vagas de técnico de fiscalização de meio ambiente.

O concurso oferece ainda chances para cargos de nível superior: contador, fiscal de tributos municipais, fiscal de obras e posturas públicas, biólogo, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, médico clínico geral, médico ortopedista, médico pediatra, médico cardiologista, médico psiquiatra e professor de Ciências, Arte, Educação Física, Geografia, História, Língua Estrangeira Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.