Prefeitura de Colatina lança editais para contratação de temporários

A Prefeitura de Colatina lançou dois editais de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações podem chegar a R$ 8,2 mil. Os candidatos devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que varia de acordo com o documento escolhido.
Os contratos terão duração de 12 meses. As seleções também preveem reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), indígenas e pessoas negras, conforme os percentuais e critérios estabelecidos nos editais.
A seleção visa ao preenchimento de três vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para os cargos de engenheiro civil (2) e engenheiro eletricista (1). O salário é de R$ 8.283,60, para jornada de 40 horas semanais.
Os profissionais atuarão nas secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma), de Obras (Semob) e de Educação (Semed).
Inscrições: até o dia 9 de novembro de 2026, pelo site de processos seletivos da Prefeitura de Colatina.
Cronograma: o resultado preliminar será divulgado no dia 10 de novembro; a homologação do resultado final ocorrerá no dia 12 e a primeira convocação está prevista para o dia 13 de novembro.
Estão abertas as inscrições para a contratação de profissionais de diversas áreas para atuar na Rede Municipal de Assistência Social. As oportunidades contemplam as seguintes funções:
- Assistente administrativo (cadastro de reserva);
- Assistente administrativo - Direito (1);
- Assistente social (15);
- Auxiliar de serviços gerais (cadastro de reserva);
- Contador (1);
- Cozinheiro (10);
- Cuidador social (20);
- Educador social (10);
- Eletricista (1);
- Enfermeiro - 40h (5);
- Fisioterapeuta (cadastro de reserva);
- Motorista - categoria D (5);
- Nutricionista (cadastro de reserva);
- Oficineiro - artesanato (1);
- Oficineiro - capoeira (1);
- Oficineiro - esporte e lazer (1);
- Oficineiro - karatê (1);
- Oficineiro - música (1);
- Pedreiro (1);
- Psicólogo (cadastro de reserva);
- Técnico em enfermagem (cadastro de reserva);
- Terapeuta ocupacional (2);
- Trabalhador braçal (2).
Inscrições: podem ser feitas até o dia 12 de novembro de 2026, pelo site da Prefeitura de Colatina.
Salários: variam de R$ 1.621,00 (para funções como cozinheiro, educador social, cuidador social e oficineiros) até R$ 6.217,20 (contador), além de R$ 3.304,17 para enfermeiro (40h). Os contratados contam ainda com auxílio-alimentação e abono-aniversário.
Cronograma: o resultado preliminar será publicado no dia 13 de novembro, com homologação da classificação prevista para o dia 17 de novembro.
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