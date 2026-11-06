Prefeitura de Colatina lança editais para contratação de temporários

A Prefeitura de Colatina lançou dois editais de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações podem chegar a R$ 8,2 mil. Os candidatos devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que varia de acordo com o documento escolhido.





Os contratos terão duração de 12 meses. As seleções também preveem reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), indígenas e pessoas negras, conforme os percentuais e critérios estabelecidos nos editais.