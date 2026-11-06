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Processo seletivo

Prefeitura de Colatina lança editais para contratação de temporários

Remuneração pode chegar a R$ 8,2 mil; veja o prazo para se inscrever em cada documento

Publicado em 06 de Novembro de 2026 às 14:42

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 nov 2026 às 14:42
Divulgação/Prefeitura de Colatina

A Prefeitura de Colatina lançou dois editais de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As remunerações podem chegar a R$ 8,2 mil. Os candidatos devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que varia de acordo com o documento escolhido.


Os contratos terão duração de 12 meses. As seleções também preveem reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), indígenas e pessoas negras, conforme os percentuais e critérios estabelecidos nos editais.

Edital nº 004/2026

A seleção visa ao preenchimento de três vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para os cargos de engenheiro civil (2) e engenheiro eletricista (1). O salário é de R$ 8.283,60, para jornada de 40 horas semanais.


Os profissionais atuarão nas secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma), de Obras (Semob) e de Educação (Semed).


Inscrições: até o dia 9 de novembro de 2026, pelo site de processos seletivos da Prefeitura de Colatina. 

Cronograma: o resultado preliminar será divulgado no dia 10 de novembro; a homologação do resultado final ocorrerá no dia 12 e a primeira convocação está prevista para o dia 13 de novembro.

Edital nº 005/2026

Estão abertas as inscrições para a contratação de profissionais de diversas áreas para atuar na Rede Municipal de Assistência Social. As oportunidades contemplam as seguintes funções:


  • Assistente administrativo (cadastro de reserva);
  • Assistente administrativo - Direito (1);
  • Assistente social (15);
  • Auxiliar de serviços gerais (cadastro de reserva);
  • Contador (1);
  • Cozinheiro (10);
  • Cuidador social (20);
  • Educador social (10);
  • Eletricista (1);
  • Enfermeiro - 40h (5);
  • Fisioterapeuta (cadastro de reserva);
  • Motorista - categoria D (5);
  • Nutricionista (cadastro de reserva);
  • Oficineiro - artesanato (1);
  • Oficineiro - capoeira (1);
  • Oficineiro - esporte e lazer (1);
  • Oficineiro - karatê (1);
  • Oficineiro - música (1);
  • Pedreiro (1);
  • Psicólogo (cadastro de reserva);
  • Técnico em enfermagem (cadastro de reserva);
  • Terapeuta ocupacional (2);
  • Trabalhador braçal (2).

Inscrições: podem ser feitas até o dia 12 de novembro de 2026, pelo site da Prefeitura de Colatina. 


Salários: variam de R$ 1.621,00 (para funções como cozinheiro, educador social, cuidador social e oficineiros) até R$ 6.217,20 (contador), além de R$ 3.304,17 para enfermeiro (40h). Os contratados contam ainda com auxílio-alimentação e abono-aniversário.


Cronograma: o resultado preliminar será publicado no dia 13 de novembro, com homologação da classificação prevista para o dia 17 de novembro.

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