Prefeitura de Castelo abre seleção para preencher 73 vagas

Prefeitura de Castelo Crédito: Divulgação / Prefeitura de Castelo

A Prefeitura de Castelo está com quatro processos seletivos abertos para a contratação de 73 profissionais temporários. A remuneração pode chegar a R$ 1,1 mil. As chances são para cargos de níveis fundamental e médio.

Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos. As inscrições são feitas em períodos diferentes, de acordo com os cargos.

SECRETÁRIO ESCOLAR

Para o cargo de secretário escolar, são 13 vagas. As oportunidades são destinadas àqueles que tenham ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, e disponibilidade para cumprir jornada de 40h semanais. O valor da remuneração é de R$ 1.178,23.

As inscrições poderão ser feitas de 19 e 20 de novembro de 2018, na sede da Secretaria de Educação, que fica na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, no horário das 7h30 às 16h.

ASSISTENTE DE SERVIÇOS

São 20 vagas para assistente de serviços de educação/ cuidador. A exigência é ter o nível médio. O salário é de remuneração de R$ 980,41, para carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Vereador Elias Mussi, 747, Bairro São Miguel, no horário das 7h30 às 16h, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018.

SERVENTE / MERENDEIRA

Serão preenchidas 30 vagas para o cargo cargo de Operador de Serviços de Apoio às Unidades Escolares - Servente/Merendeira, em jornada de 40h semanais, com remuneração de R$ 681,86, mais complementação.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 28 e 29 de novembro de 2018, na Secretaria de Educação, que fica localizada na Rua Vereador Elias Mussi, 747, Bairro São Miguel. O atendimento ocorre em dias úteis das 7h30 às 16h.

MOTORISTA

São 10 vagas no cargo de Motorista para atendimento do Transporte Escolar. Podem participar profissionais com Carteira Nacional de Habilitação Categoria D ou E e Ensino Fundamental incompleto. A remuneração é de R$ 952,32, para carga horária de 44 horas semanais.

O atendimento será nos dias 27 e 28 de novembro de 2018, na Secretaria de Educação do município, localizada na Rua Vereador Elias Mussi, 747, Bairro São Miguel. O atendimento ocorre das 7h às 11h e das 13h às 16h.