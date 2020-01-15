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Cargos diversos

Prefeitura de Águia Branca abre processo seletivo para 196 vagas

Há vagas disponíveis em dois processos seletivos para profissionais das áreas da educação, saúde, e diversos outros cargos; As inscrições vão até janeiro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 10:53

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 10:53

Sede da Prefeitura Municipal de Águia Branca. Crédito: Câmara Municipal de Águia Branca
A Prefeitura Municipal de Águia Branca, no Norte do Espírito Santo, abre as inscrições para os dois primeiros processos seletivos de 2020 no município. Ao todo são 196 vagas disponíveis para profissionais das áreas da educação, saúde, e diversos outros cargos.
O processo seletivo para educadores oferece 99 vagas destinadas para profissionais em regime de designação temporária no cargo de professor, com oportunidades também para pessoas com deficiência. Os interessados têm até o dia 15 de janeiro de 2020 para se inscrever no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação, responsável pela seleção, mediante o pagamento da taxa de R$ 60,00.
A primeira etapa conta com a Prova Objetiva, prevista para o dia 26 de janeiro de 2020, após isso, os participantes seguem para a última etapa de Avaliação de Títulos.
Tabela de vagas para o processo seletivos de educadores. Crédito: Prefeitura de Águia Branca

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O restante das vagas são destinadas para o processo seletivo para a contratação de cargos diversos. As chances são para contratação em regime temporários. As oportunidades são para profissionais dos níveis médio, técnico e superior.
Para se inscrever o interessado deve acessar site da empresa responsável pela seleção até o dia 19 de janeiro de 2020. As taxas de inscrições variam de acordo com a titulação dos candidatos.
Tabela de vagas para o processo seletivos para cargos diversos. Crédito: Prefeitura de Águia Branca
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