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Temporários

Prefeitura da Serra rescinde contrato com organizadora de seleção

Decisão foi tomada após inúmeras reclamações de candidatos; são mil vagas para professor

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 11:55
Prefeitura da Serra Crédito: Guilherme Ferrari
A Prefeitura da Serra rescindiu o contrato com a empresa Projeta Serviços Educacionais que estava responsável pelo processo seletivo de professores temporários. A oferta é de mil vagas para trabalhar a partir de fevereiro do ano que vem.
Por meio de nota, a prefeitura informou que a decisão foi tomada em virtude de problemas técnicos e operacionais, bem como de reclamações de candidatos que realizaram inscrições para participarem da seleção (Edital nº 004/2018).
Ainda de acordo com a prefeitura, o processo seletivo está mantido. Uma nova empresa deverá ser contratada, mas ainda não há informações sobre a data de provas ou se haverá devolução da taxa.
Está garantida a participação de quem se inscreveu e pagou a taxa de inscrição. Nos próximos dias a Secretaria Municipal de Educação deve anunciar o nome da nova empresa e se o cronograma estará mantido. 
SOBRE A SELEÇÃO
O processo seletivo será realizado em duas etapas. Diferente dos outros anos, a primeira será realizada por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada.
Já na segunda fase, os candidatos aprovados serão convocados para análise de documentos, escolha de vagas e contratação.
Conforme edital, as provas estão previstas para serem aplicadas no dia 25 de novembro, nos turnos matutino e vespertino, de acordo com cada área. 
A carga horária é de 25 horas semanais e a remuneração varia de R$ 2.115 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação do profissional. 
Os profissionais selecionados vão começar a atuar a partir de fevereiro do ano que vem.

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