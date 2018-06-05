Prefeitura da Serra convoca aprovados para Guarda Municipal

A Prefeitura da Serra convocou 56 candidatos aprovados no último concurso da Guarda Civil Municipal Crédito: Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra vai convocar os candidatos aprovados no concurso público para Guarda Municipal. O edital de convocação será publicado nesta terça-feira (5).

Os candidatos devem comparecer de 8 a 20 de junho, das 9h às 12h, e das 14h às 16h, na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, número 5.416, em Portal De Jacaraípe, na Serra  no antigo Shopping Norte.

Segundo o secretário de Defesa Social, Jailson Miranda, os profissionais serão convocados para realizar a matrícula no curso de formação, que terá duração de três meses e será ministrado pela Academia de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (Acadepol).

Durante essa etapa eles vão aprender tudo de segurança pública. A guarda armada, criada pelo prefeito Audifax Barcelos, entra em exercício imediato após a formação e formalização do ato de posse, disse Miranda.

SAIBA MAIS

- O curso será desenvolvido em período integral, com algumas atividades também em período noturno e em finais de semana e feriados.

- Durante o curso, o candidato será custeado com valor mensal, de cerca de R$ 780, a título de ajuda de custo.



