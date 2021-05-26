Polícia Federal libera gabaritos das provas de concurso público

Quadro da PF vai ganhar reforço de mais 1.500 policiais Crédito: Polícia Federal/Facebook

Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso até as 18 horas desta quinta-feira (27). O formulário também está disponível no endereço eletrônico do certame. Os resultados final na prova objetiva e provisório nos exames discursivos estão previstos para serem divulgados no dia 11 de junho de 2021.

O prazo para interposição de recursos contra o resultado nas provas discursivas será nos dias 14 e 15 de junho. Já o resultado final e a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) sai no dia 26 de junho. Os exames estão marcados para os dias 3 e 4 de julho.

O processo seletivo da PF tem como objetivo preencher 1.500 vagas, distribuídas por quatro carreiras: agente (893), escrivão (400), delegado (123) e papiloscopista (84). A remuneração varia de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74. De acordo com os organizadores, a seleção registrou mais de 321,6 mil inscrições, sendo que 32,8%, ou seja, 105,5 mil não compareceram aos exames.

PRISÕES

A Polícia Federal informou que, durante os testes, prendeu 11 candidatos inscritos no certame que tinham mandado de prisão em aberto. Os cumprimentos da determinação, segundo a corporação, foram realizados de forma discreta e sem causar tumulto ou prejuízo para a aplicação das provas.