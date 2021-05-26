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1.500 vagas

Polícia Federal libera gabaritos das provas de concurso público

Candidatos podem entrar com recurso contra as respostas até esta quinta-feira (27); resultado da primeira etapa está previsto para ser divulgado no dia 11 de junho

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 12:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 mai 2021 às 12:51
Operação da Polícia Federal
Quadro da PF vai ganhar reforço de mais 1.500 policiais Crédito: Polícia Federal/Facebook
Polícia Federal divulgou os gabaritos das provas do concurso público, que foram aplicadas no último domingo, dia 23 de maio. Os candidatos podem consultar as respostas no site do Cebraspe
Quem não concordar com alguma resposta pode entrar com recurso até as 18 horas desta quinta-feira (27). O formulário também está disponível no endereço eletrônico do certame. Os resultados final na prova objetiva e provisório nos exames discursivos estão previstos para serem divulgados no dia 11 de junho de 2021.
O prazo para interposição de recursos contra o resultado nas provas discursivas será nos dias 14 e 15 de junho. Já o resultado final e a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) sai no dia 26 de junho. Os exames estão marcados para os dias 3 e 4 de julho. 
O processo seletivo da PF tem como objetivo preencher 1.500 vagas, distribuídas por quatro carreiras: agente (893), escrivão (400), delegado (123) e papiloscopista (84). A remuneração varia de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74. De acordo com os organizadores, a seleção registrou mais de 321,6 mil inscrições, sendo que 32,8%, ou seja, 105,5 mil não compareceram aos exames.

PRISÕES

A Polícia Federal informou que, durante os testes, prendeu 11 candidatos inscritos no certame que tinham mandado de prisão em aberto. Os cumprimentos da determinação, segundo a corporação, foram realizados de forma discreta e sem causar tumulto ou prejuízo para a aplicação das provas.
“Além de retirar do convívio social indivíduos procurados pela Justiça, a atuação da PF garantiu a segurança do concurso. As prisões foram efetuadas nos estados do Acre, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo (2)”, informou a PF.

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