Oportunidade de estágio para ganhar até R$ 1,1 mil

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos quanto às oportunidades de estágio abertas nesta semana.
As bolsas podem chegar a R$ 1,1 mil na Procuradoria Geral do Estado. O prazo para se inscrever nas oportunidades para estudantes de direito termina nesta terça-feira, dia 23.
Na Prefeitura da Serra, as vagas são para atuar na rede de ensino do município nas áreas de Pedagogia, Geografia, Letras, História e Matemática. A bolsa é de R$ 450.
Os interessados podem fazer o cadastro no Setor de Estágio, que fica no 4º andar do prédio da Prefeitura da Serra. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas. O cadastro pode ser feito durante o ano todo.
CONFIRA AS VAGAS
PREFEITURA DA SERRA
As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva para áreas de Pedagogia, Geografia, letras, história e matemática, que estejam no 2º período do curso. A bolsa é de R$ 450. O cadastro pode ser feitas no Setor de Estágio, que fica no 4º andar do prédio da Prefeitura da Serra. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas. O cadastro pode ser feito o ano todo.
IEL
Os interessados podem se cadastrar no site sne.iel.org.br/es. As chances são para técnico em meio ambiente, técnico em administração, técnico em informática, técnico em edificação, marketing, publicidade e propaganda, desenho industrial, design de produtos, ciência da computação, sistema da infomação, análise e desenvolvimento de sistema, administração, ciências contábeis e ensino médio. As bolsas variam de R$ 465 a R$ 750.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Inscrições abertas para o processo seletivo que vai formar cadastro de reserva de estagiários do curso de Direito. As chances são para atuar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Colatina e Linhares. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 24 de outubro por meio do preenchimento do documento Ficha de Inscrição para Estágio, no site www.mpf.mp.br.
Os candidatos devem ter concluído, no momento da contratação, pelo menos o 2º ano ou 4º semestre do curso superior. A bolsa é de R$ 850.
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
São 30 vagas de estágio destinadas aos estudantes do 2º semestre do curso de graduação em Direito. Os interessados podem se inscrever até esta terça-feira, dia 23, tendo que preencher o formulário de inscrição que se encontra disponível no site www.pge.es.gov.br e enviá-lo ao e-mail [email protected]. Os contratados devem atuar em jornadas de 20h semanais, com bolsa de complementação educacional no valor de R$ 1.145,41, além de auxílio transporte e cobertura de acidentes pessoais.
BRK AMBIENTAL
A empresa privada de saneamento abriu 105 vagas para o Programa de Estágio 2019. Do total de chances, três são para estudantes de Cachoeiro de Itapemirim, dos cursos de Ciências Biológica ou Química, Engenharias e Ciências da Computação. Para participar é preciso que o aluno esteja para se formar entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Para algumas posições, é necessário ter inglês intermediário. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de novembro, no site estagiobrkambiental.com.br.