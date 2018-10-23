Oportunidade de estágio para ganhar até R$ 1,1 mil

Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO

Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atentos quanto às oportunidades de estágio abertas nesta semana.

As bolsas podem chegar a R$ 1,1 mil na Procuradoria Geral do Estado. O prazo para se inscrever nas oportunidades para estudantes de direito termina nesta terça-feira, dia 23.

Na Prefeitura da Serra, as vagas são para atuar na rede de ensino do município nas áreas de Pedagogia, Geografia, Letras, História e Matemática. A bolsa é de R$ 450.

Os interessados podem fazer o cadastro no Setor de Estágio, que fica no 4º andar do prédio da Prefeitura da Serra. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas. O cadastro pode ser feito durante o ano todo.

CONFIRA AS VAGAS





PREFEITURA DA SERRA





As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva para áreas de Pedagogia, Geografia, letras, história e matemática, que estejam no 2º período do curso. A bolsa é de R$ 450. O cadastro pode ser feitas no Setor de Estágio, que fica no 4º andar do prédio da Prefeitura da Serra. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas. O cadastro pode ser feito o ano todo.

IEL

Os interessados podem se cadastrar no site sne.iel.org.br/es . As chances são para técnico em meio ambiente, técnico em administração, técnico em informática, técnico em edificação, marketing, publicidade e propaganda, desenho industrial, design de produtos, ciência da computação, sistema da infomação, análise e desenvolvimento de sistema, administração, ciências contábeis e ensino médio. As bolsas variam de R$ 465 a R$ 750.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Inscrições abertas para o processo seletivo que vai formar cadastro de reserva de estagiários do curso de Direito. As chances são para atuar em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Colatina e Linhares. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 24 de outubro por meio do preenchimento do documento Ficha de Inscrição para Estágio, no site www.mpf.mp.br

Os candidatos devem ter concluído, no momento da contratação, pelo menos o 2º ano ou 4º semestre do curso superior. A bolsa é de R$ 850.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

São 30 vagas de estágio destinadas aos estudantes do 2º semestre do curso de graduação em Direito. Os interessados podem se inscrever até esta terça-feira, dia 23, tendo que preencher o formulário de inscrição que se encontra disponível no site www.pge.es.gov.br e enviá-lo ao e-mail [email protected] . Os contratados devem atuar em jornadas de 20h semanais, com bolsa de complementação educacional no valor de R$ 1.145,41, além de auxílio transporte e cobertura de acidentes pessoais.

BRK AMBIENTAL

A empresa privada de saneamento abriu 105 vagas para o Programa de Estágio 2019. Do total de chances, três são para estudantes de Cachoeiro de Itapemirim, dos cursos de Ciências Biológica ou Química, Engenharias e Ciências da Computação. Para participar é preciso que o aluno esteja para se formar entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. Para algumas posições, é necessário ter inglês intermediário. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de novembro, no site estagiobrkambiental.com.br