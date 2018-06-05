Ocupação Social: 700 vagas em cursos para aprender uma profissão

Há oportunidades para fazer curso de informática Crédito: Pinterest

O Ocupação Social e o Sesi lançaram edital com 700 vagas em cursos de auxiliar de escritório, de auxiliar de panificação, de ajudante de cozinha e de informática. As aulas são de graça. As inscrições foram divididas em duas etapas e a primeira está aberta até 10 de junho.

Neste primeiro momento serão 510 vagas em 22 turmas. O formulário de inscrição está no site www.direitoshumanos.es.gov.br , no link Cursos Sesi.

As outras 190 vagas, em oito turmas, ficam para a segunda fase de inscrição, que vai acontecer entre 2 e 10 de julho.

Ao todo serão 30 turmas, distribuídas pelos 18 bairros atendidos pelo Programa Ocupação Social, localizados da Grande Vitória. Todas as aulas serão realizadas nessas comunidades, graças às parcerias fechadas com instituições sociais e prefeituras.

Para se inscrever nos cursos, é necessário ter a idade mínima de 16 anos, sendo de 13 anos para o curso de informática; ter o Ensino Fundamental 1 completo (até 5º ano) e morar, pelo menos, no município onde será ofertado o curso, de preferência no bairro atendido pelo Ocupação Social.

As aulas serão realizadas no período da manhã, 8h às 12h; da tarde, das 13h30 às 17h30, ou durante o período da noite, das 17h30 às 21h30 ou das 18h às 22h.

Saiba mais

Cariacica

Castelo Branco: 25 vagas para informática

Flexal II: 25 vagas para auxiliar de escritório

Nova Esperança: 20 vagas para ajudante de cozinha

Nova Rosa da Penha: 25 para auxiliar de escritório

Serra

Bairro das Laranjeiras: 25 vagas para auxiliar de escritório

Central Carapina: 20 vagas para Ajudante de cozinha e 25 para informática

Feu Rosa: 25 vagas para auxiliar de escritório e 25 para informática

Jardim Carapina: 20 vagas para ajudante de cozinha, 25 para auxiliar de escritório e 25 para informática.

Novo Horizonte: 20 vagas para ajudante de cozinha, 20 para auxiliar de panificação e 20 para informática.

Planalto Serrano: 25 vagas para auxiliar de escritório

Vila Nova de Colares: 25 vagas para auxiliar de escritório e 25 para informática.

Vila Velha

Barramares: 25 vagas para auxiliar de escritório

Boa Vista: 20 vagas para ajudante de cozinha e 25 para auxiliar de escritório

Santa Rita: 25 vagas para auxiliar de escritório

São Torquato: 25 vagas para auxiliar de escritório, 25 para informática e 20 para auxiliar de panificação

Ulisses Guimarães: 25 vagas para auxiliar de escritório

Vitória

Nova Palestina: 25 vagas para auxiliar de escritório

Bairro da Penha (região): 25 vagas para auxiliar de escritório, 20 para ajudante de cozinha e 20 para auxiliar de panificação