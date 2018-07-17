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Nível superior

Ministério Público de SP abre concurso com salário de até R$ 8 mil

Oferta é de 60 para o cargo de analista, que exige o nível superior; prazo de inscrição começa no dia 24 de julho

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 15:23
Estudo para concurso público Crédito: StartupStockPhotos / Pixabay
O Ministério Público de São Paulo divulgou nesta terça-feira (17) o edital de abertura das inscrições do concurso para analista jurídico. A oferta é de 60 vagas, além de formação de cadastro reserva.
A carreira de analista exige que o candidato tenha nível superior em direito, com remuneração inicial de R$ 7.697,23, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além disso, os servidores também contarão com auxílio-alimentação de R$ 920 e auxílio-transporte de R$ 13,92, o que corresponde a R$ 306,24, considerando 22 dias úteis. Com isto, a remuneração total chega a R$ 8.923.47.
De acordo com o edital, as oportunidades são para a capital e Grande São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté, Vale do Ribeira e Presidente Prudente.
As inscrições poderão ser feitas no período de 24 de julho e 22 de agosto, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br. A taxa é de R$ 120.
As provas objetivas estão marcadas para o dia 30 de setembro.
 

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