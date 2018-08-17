Marinha do Brasil abre 90 vagas para Corpo Auxiliar de Praças

Corpo Auxiliar de Praças é destinado quem tem o nível técnico Crédito: Reprodução internet

A Marinha do Brasil divulgou novo edital de abertura de concurso público. Desta vez, as oportunidades são para Admissão no Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha. A oferta é de 90 vagas. A remuneração gira em torno de R$ 3,8 mil.

Há oportunidades para profissionais nas especialidades de Administração (4); Administração Hospitalar (4); Contabilidade (8): Edificações (4); Eletrônica (4); Enfermagem (4); Estatística (3); Estruturas Navais (3); Gráfica (5); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Motores (4); Processamento de Dados (16); Química (3); Radiologia Médica (4); Secretariado (4) e Telecomunicações (4).

A seleção é aberta a candidatos de nível técnico, com idade de 18 anos completos e menos de 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2018.

As inscrições podem ser feitas das 8h do dia 20 de agosto até o dia 10 de setembro de 2018, pelo site www.inscricao.marinha.mil.br , ou nas respectivas Organizações Militares da Marinha. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 70.

O certame contará com prova escrita de conhecimentos profissionais e redação e eventos complementares constituídos de verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, verificação de documentos e avaliação psicológica e Curso de Formação.

As provas e eventos complementares devem ocorrer nas cidades de Angra dos Reis (RJ), Belém (PA), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Ladário (MS), Manaus (AM), Natal (RN), Nova Friburgo (RJ), Olinda (PE), Paranaguá (PR), Parnaíba (PI), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande (RS), Salvador (BA), Santana (AP), Santarém (PA), Santos (SP), São Luís (MA), São Paulo (SP), São Pedro da Aldeia (RJ) e Vila Velha (ES).

De acordo com a Marinha, candidatos que passarem no concurso do CAP tornam-se Cabos da MB recebendo R$3.388,83, já contando com adicionais de 16% e 19% do soldo (valor referente ao ano de 2019). Logo após ser Cabo, a remuneração aumenta conforme as seguintes graduações de Praças ao longo da carreira: Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento, Primeiro-Sargento e Suboficial.