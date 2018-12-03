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Pronatec

Mais de mil vagas em cursos técnicos para alunos do Ensino Médio no ES

Para concorrer a uma das vagas, o estudante deve estar cursando o 1º ou 2º ano do Ensino Médio, em escolas da rede pública estadual ou instituições privadas, na condição de bolsista integral

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 17:38
Crédito: Assessoria de comunicação/Sedu
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou nesta segunda-feira (3) mais de mil vagas para cursos técnicos, no Espírito Santo, em 2019. Os cursos fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
> PRF: sai edital de concurso com 500 vagas; salário de R$ 9,9 mil
Para concorrer a uma das vagas, o estudante deve estar cursando o 1º ou 2º ano do Ensino Médio, em escolas da rede pública estadual ou instituições privadas, na condição de bolsista integral.
As inscrições podem ser feitas por meio do site, a partir de terça-feira (4) até o dia 26 deste mês. As vagas serão ofertadas em 20 escolas da rede pública estadual, em 15 municípios do Estado.
> Rede de supermercados vai abrir três lojas e criar 1.000 vagas de emprego
Além da oportunidade de realizar o curso, os estudantes selecionados também serão contemplados com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 300, mensais, para custear despesas como alimentação e transporte. 
CONFIRA AS VAGAS 
Aracruz: Técnico em Administração
Cachoeiro de Itapemirim: Técnico em Informática e Técnico em Recursos Humanos
Colatina: Técnico em Informática e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Conceição da Barra: Técnico em Administração e Técnico em Recursos Humanos
Ecoporanga: Técnico em Recursos Humanos
Guarapari: Técnico em Administração e Técnico em Recursos Humanos
Ibiraçu: Técnico em Informática para Internet
Linhares: Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Informática
Santa Maria De Jetibá: Técnico em Administração
Santa Teresa: Técnico em Administração
São Mateus: Técnico em Administração e Técnico em Informática
Serra: Técnico em Administração e Técnico em Informática
Sooretama: Técnico em Administração
Vila Velha: Técnico em Administração e Técnico em Logística
Vitória: Técnico em Administração, Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Segurança do Trabalho

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