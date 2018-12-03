Mais de mil vagas em cursos técnicos para alunos do Ensino Médio no ES

Crédito: Assessoria de comunicação/Sedu

Para concorrer a uma das vagas, o estudante deve estar cursando o 1º ou 2º ano do Ensino Médio, em escolas da rede pública estadual ou instituições privadas, na condição de bolsista integral.

site, a partir de terça-feira (4) até o dia 26 deste mês. As vagas serão ofertadas em 20 escolas da rede pública estadual, em 15 municípios do Estado. As inscrições podem ser feitas por meio do, a partir de terça-feira (4) até o dia 26 deste mês. As vagas serão ofertadas em 20 escolas da rede pública estadual, em 15 municípios do Estado.

Além da oportunidade de realizar o curso, os estudantes selecionados também serão contemplados com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 300, mensais, para custear despesas como alimentação e transporte.

CONFIRA AS VAGAS

Aracruz: Técnico em Administração

Cachoeiro de Itapemirim: Técnico em Informática e Técnico em Recursos Humanos

Colatina: Técnico em Informática e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Conceição da Barra: Técnico em Administração e Técnico em Recursos Humanos

Ecoporanga: Técnico em Recursos Humanos

Guarapari: Técnico em Administração e Técnico em Recursos Humanos

Ibiraçu: Técnico em Informática para Internet

Linhares: Técnico em Redes de Computadores e Técnico em Informática

Santa Maria De Jetibá: Técnico em Administração

Santa Teresa: Técnico em Administração

São Mateus: Técnico em Administração e Técnico em Informática

Serra: Técnico em Administração e Técnico em Informática

Sooretama: Técnico em Administração

Vila Velha: Técnico em Administração e Técnico em Logística