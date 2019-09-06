Mais de 10 mil vagas para ser policial com salários de até R$ 13 mil

Policia Militar do Paraná Crédito: SD. Vania Soldi

Do total de oportunidades, 2.898 já estão abertas. A maior oferta é para a PM de São Paulo , com 2.700 chances para soldados. Já para a função de oficial as vagas estão na PM do Paraná (110) e a PM e Corpo de Bombeiros da Bahia (88).

Também estão previstos concursos para a carreira policial em outros Estados. As chances serão para PC de São Paulo (2.939), PM e PC do Paraná (2.800) e PC do Distrito Federal (2.100).

INSCRIÇÕES ABERTAS

Polícia Militar do Paraná (PM-PR)

Já estão abertas as inscrições do concurso público da Polícia Militar do Paraná. A oferta é de 110 vagas para o ingresso ao Curso de Formação de Oficiais (CFO), sendo São 90 oportunidades para seu próprio quadro de pessoal e as demais 20 para o Corpo de Bombeiros. Todas as oportunidades destinam-se à carreira de cadete e para concorrer a tais chances é necessário possuir o certificado de ensino médio, idade máxima de 30 anos até o primeiro dia de inscrições, entre outros requisitos. O curso dura cerca de três anos e durante esse período o salário do cadete passa por aumentos. No primeiro ano, o profissional recebe subsídio de R$ 3.213,61, no segundo de R$ 3.599,25 e no terceiro de R$ 4.139,14. Após a conclusão, o cadete é declarado aspirante à oficial e começa a receber R$ 7.069,95, que após o período de estágio probatório estará apto à promoção 2º Tenente com inicial de R$ 9.544,44.

Inscrições: até as 17h do dia 10 de setembro, no site portal.nc.ufpr.br. até as 17h do dia 10 de setembro, no site

Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo está com inscrições abertas para o concurso público que vai preencher 2.700 vagas para o cargo de soldado. Para concorrer ao cargo de soldado, é necessário possuir ensino médio, carteira de habilitação entre as categorias “B” e “E”, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial do servidor é de R$ 3.143,70, incluindo salário base de R$ 1.226,03, regime especial de trabalho policial no mesmo valor e adicional de insalubridade de R$ 691,94.

Inscrições: até 25 de setembro, por meio do site até 25 de setembro, por meio do site www.vunesp.com.br

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Bahia

Estão abertas 88 vagas no novo concurso da Polícia Militar da Bahia (PM - BA) e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM - BA). São 60 ao curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar em que 54 são de homens e seis para mulheres, e 28 oportunidades para o curso de formação de Oficiais do corpo de Bombeiro Militar da Bahia no qual 25 são para homens e três a mulheres. A função exige o nível médio. A remuneração varia de R$ 2.251,37 a R$ 3.001,82.

Inscrições: podem ser feitas das 9h do dia 12 de setembro de 2019 até o dia 29 de setembro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico podem ser feitas das 9h do dia 12 de setembro de 2019 até o dia 29 de setembro de 2019, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico www.cfopmbm2019/uneb.br . A taxa de participação é no valor de R$ 138,00.

CONCURSOS CONFIRMADOS

Polícia Civil de SP

O governador paulista João Dória autorizou a abertura de concurso com 2.939 vagas para diversos cargos da Polícia Civil. Todas as carreiras são destinadas a candidatos de nível superior. A remuneração pode chegar R$ 10.849,71. A autorização governamental determina que o preenchimento das vagas ocorra em 2020.

Polícias Civil e Militar do Paraná

O governador do Paraná Ratinho Junior informou que vai abrir concurso com 2,4 mil vagas para soldados da Polícia Militar (2 mil) e do Corpo de Bombeiros (400). Para participar, o candidato deve ter o ensino médio e idade entre 18 e 30 anos. O salário, após a incorporação será de R$ 4.180,07. Autorizadas também contratação na Polícia Civil com 400 chances, sendo 300 para investigadores, 50 para papiloscopista e 50 para delegados. O salário investigador é de R$ 5.478,49, enquanto que para delegado de R$ 13 mil e de papiloscopista R$ 5.752,41.

Polícia Civil do DF

O concurso da Polícia Civil do Distrito Federal já foi autorizado pelo Ibaneis Rocha. A oferta será de 2.100 postos de agente, sendo 600 para preenchimento imediato e 1.200 cadastros reserva de pessoal. Haverá ainda 300 vagas para escrivão. A previsão é de que o edital seja publicado ainda este ano. Tanto para escrivão quanto para agente, para concorrer é necessário possuir nível superior em qualquer área de formação e carteira de habilitação categoria "B" ou superior, com inicial de R$ 8.698,78, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.