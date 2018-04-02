Últimos dias para se inscrever no concurso do Banestes

Esta é a última semana para os interessados se inscreverem no concurso do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até as 16h de quinta-feira (05). As provas serão aplicadas no dia 6 de maio.
As vagas são para níveis médio e superior, e a remuneração pode chegar a R$ 3,8 mil. A taxa de inscrição é de R$ 39 (ensino médio) e R$ 43 (ensino superior).
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para funções ligadas ao banco e também para a Banestes Seguros e Banestes Corretora. Os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da instituição.
CARGOS E REMUNERAÇÕES
As vagas para o Banestes são para os cargos de técnico bancário e técnico em Segurança do Trabalho, que exigem o nível médio.
Há ainda oportunidades para os seguintes cargos de nível superior: analista econômico financeiro (gestão contábil), analista econômico financeiro (gestão financeira), analista de tecnologia da informação (desenvolvimento de sistemas), analista de tecnologia da informação (suporte e infraestrutura), assistente social e analista de comunicação.
A remuneração do técnico bancário é de R$ 2.741,10, já incluída a gratificação de 25% prevista em acordo coletivo. Já para analista econômico financeiro, assistente social e analista de comunicação, o salário é de R$ 2.972,34. Os cargos têm carga horária de 30 horas semanais.
O banco informou que o vencimento do analista de tecnologia da informação é de R$ 3.849,59, para 30h semanais; e o de técnico de Segurança do Trabalho é de R$ 3.746,04, para 40h.
Os funcionários recebem, ainda, cesta alimentação, auxílio-refeição, auxílio-creche/babá, vale transporte, previdência privada, assistência médica e odontológica e participação nos lucros.
Já os concursos da Banestes Seguros e da Banestes Corretora vão preencher cadastro de reserva para assistente securitário. Os candidatos precisam ter o ensino médio. A remuneração para o cargo é de R$ 2.741,10.
Provas
As provas serão aplicadas em 6 de maio para todos os inscritos, com questões de múltipla escolha, sendo 80 questões para os cargos de nível médio e 90 para os de nível superior. Os candidatos aos cargos de nível superior farão o processo seletivo na parte de manhã; os de nível médio, à tarde.
O resultado final do concurso, com a sua homologação, está previsto para 27 de junho.