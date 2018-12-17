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500 vagas

Últimos dias para se inscrever no concurso da PRF

Candidatos precisam ter nível superior em qualquer área; remuneração inicial é de R$ 9,9 mil mensais

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 14:52
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF
Os interessados em ingressar na Polícia Rodoviária Federal (PRF) devem ficar atentos. O prazo para se inscrever no concurso da corporação termina nesta terça-feira (18). A oferta é de 500 postos de policial rodoviário.
Oportunidades são para os Estados do Acre (17 vagas), Amapá (23), Amazonas (28), Bahia (17), Goiás (27), Maranhão (18), Mato Grosso (57), Mato Grosso do Sul (35), Minas Gerais (9), Pará (81), Piauí (22), Rio de Janeiro (10), Rio Grande do Sul (23), Rondônia (74), Roraima (15), São Paulo (19) e Tocantins (25).
Para concorrer ao cargo de policial rodoviário, é necessário ter curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais.
A remuneração inicial é de R$ 9.931,57, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458. Além disso, de acordo com a lei 13.371, sancionada pelo presidente Michel Temer em 2016, os servidores contarão com mais um reajuste, em janeiro de 2019, quando o salário passará a ser de R$ 10.357,88, também com o benefício.
O policial rodoviário federal tem como atribuições atividades que envolvem fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional da Polícia Rodoviária Federal.
As inscrições podem ser feitas até as 20h do dia 18 de dezembro de 2018, no site www.cespe.unb.br. A taxa é de R$ 150.
A aplicação das provas objetivas e dissertativas está marcada para o dia 3 de fevereiro, no período da tarde.

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