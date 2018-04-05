Isentos de imposto de renda ganham gratuidade em concursos no ES

Pessoas físicas isentas de declarar Imposto de Renda não vão precisar pagar taxas de inscrições em concursos estaduais no Espírito Santo. A decisão vem por meio da Lei nº 10.822, sancionada pelo governador Paulo Hartung. A informação está publicada no

De acordo com o texto da lei, não é necessário comprovar a isenção a partir de documentos oficiais. Para isso, basta apresentar uma declaração escrita e assinada pelo interessado no momento da inscrição no certame.