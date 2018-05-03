Iphan vai abrir concurso com 411 vagas e salário de até R$ 4,7 mil

Sede do Iphan, em Recife Crédito: Divulgação / Iphan

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai abrir concurso público com 411 vagas para cargos de níveis médio e superior. As contratações foram autorizadas nesta quinta-feira (3) pelo Ministério do Planejamento. A remuneração é de R$ 3.276,02 a R$ 4.705,82, respectivamente.

Do total de oportunidades, 131 são para o cargo de auxiliar institucional, que exige o nível médio. Chances ainda para candidatos de nível superior, das quais 176 ara técnico e 104 para analista.

O Iphan tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até 3 de novembro. O último concurso ocorreu em 2009.