Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Iphan vai abrir concurso com 411 vagas e salário de até R$ 4,7 mil
Níveis médio e superior

Iphan vai abrir concurso com 411 vagas e salário de até R$ 4,7 mil

Órgão deve publicar o edital de abertura da seleção até setembro

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 14:51
Sede do Iphan, em Recife Crédito: Divulgação / Iphan
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai abrir concurso público com 411 vagas para cargos de níveis médio e superior. As contratações foram autorizadas nesta quinta-feira (3) pelo Ministério do Planejamento. A remuneração é de R$ 3.276,02 a R$ 4.705,82, respectivamente.
Do total de oportunidades, 131 são para o cargo de auxiliar institucional, que exige o nível médio. Chances ainda para candidatos de nível superior, das quais 176 ara técnico e 104 para analista.
O Iphan tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até 3 de novembro. O último concurso ocorreu em 2009.
LEIA TAMBÉM
Idaf abre seleção para contratar profissional de nível médio
17 concursos abertos com salários de até R$ 27 mil
Atuação do Iphan
O quadro técnico do Iphan  distribuído entre a sede em Brasília, 27 superintendências estaduais, 37 escritórios técnicos, incluindo os Parques Históricos Nacionais e seis unidades especiais  é responsável por uma ampla gama de atribuições constitucionais e legais, como identificação, reconhecimento, salvaguarda e fiscalização do Patrimônio Cultural Nacional, proteção dos Sítios Arqueológicos e Reservas Técnicas, preservação de acervos documentais e bibliográficos, identificação da diversidade linguística, gestão do Patrimônio Genético, execução de projetos e obras de intervenção em bens e conjuntos tombados, gerenciamento dos programas PAC das Cidades Históricas e Agora é Avançar, aprovação, fiscalização e apuração de prestação de contas de Convênios e processos de Lei de Incentivo à Cultura, ações educativas, assistência técnica e monitoramento do Patrimônio Mundial, e definição da Política de Patrimônio Cultural no Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica
Daniele Loureiro dos Santos, de 24 anos, foi morta a tiros dentro de casa em Linhares
Menina de 6 anos liga para tia e pede ajuda após mãe ser morta a tiros em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados