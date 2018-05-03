Iphan vai abrir concurso com 411 vagas e salário de até R$ 4,7 mil

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai abrir concurso público com 411 vagas para cargos de níveis médio e superior. As contratações foram autorizadas nesta quinta-feira (3) pelo Ministério do Planejamento. A remuneração é de R$ 3.276,02 a R$ 4.705,82, respectivamente.
Do total de oportunidades, 131 são para o cargo de auxiliar institucional, que exige o nível médio. Chances ainda para candidatos de nível superior, das quais 176 ara técnico e 104 para analista.
O Iphan tem seis meses para publicar o edital, ou seja, até 3 de novembro. O último concurso ocorreu em 2009.
O quadro técnico do Iphan distribuído entre a sede em Brasília, 27 superintendências estaduais, 37 escritórios técnicos, incluindo os Parques Históricos Nacionais e seis unidades especiais é responsável por uma ampla gama de atribuições constitucionais e legais, como identificação, reconhecimento, salvaguarda e fiscalização do Patrimônio Cultural Nacional, proteção dos Sítios Arqueológicos e Reservas Técnicas, preservação de acervos documentais e bibliográficos, identificação da diversidade linguística, gestão do Patrimônio Genético, execução de projetos e obras de intervenção em bens e conjuntos tombados, gerenciamento dos programas PAC das Cidades Históricas e Agora é Avançar, aprovação, fiscalização e apuração de prestação de contas de Convênios e processos de Lei de Incentivo à Cultura, ações educativas, assistência técnica e monitoramento do Patrimônio Mundial, e definição da Política de Patrimônio Cultural no Brasil.