Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Inscrições para seleção da Sedu com bolsas de até R$ 2,5 mil terminam nesta terça
Última chance

Inscrições para seleção da Sedu com bolsas de até R$ 2,5 mil terminam nesta terça

Ao todo, são oito vagas para bolsistas com mestrado e doutorado. Selecionados vão atuar na produção de material pedagógico para escolas

Publicado em 22 de Março de 2022 às 17:07

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

22 mar 2022 às 17:07
computador
Inscrições devem ser feitas via internet Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels
Terminam nesta terça-feira (22) as inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) para contratar bolsistas com remuneração de até R$ 2,5 mil.
Para a seleção, as inscrições podem ser feitas até às 23h59, via formulário de inscrição disponível por meio do link. Serão ofertadas duas bolsas para candidatos com doutorado e seis para quem tem mestrado, segundo o edital nº 09/2022.
Os selecionados vão receber bolsas entre R$ 2 mil a R$ 2,5 mil para produzirem o material pedagógico que será utilizado no processo de alfabetização de estudantes da rede pública de ensino do Espírito Santo.
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA QUEM TEM GRADUAÇÃO
Além da seleção da Sedu, também termina nesta terça as inscrições do programa Qualificar ES para cursos semipresenciais destinados a quem tem graduação.
Para se inscrever nos cursos de formação inicial e continuada de “Informática na Educação: Novas Mídias” e “Programação Neurolinguística (PNL)”, os interessados devem acessar o site www.qualificar.es.gov.br.
Estão sendo ofertadas 120 vagas em cursos semipresenciais. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário on-line e, em seguida, realizar o cadastro, anexando os documentos necessários em formato PDF ou JPG, descritos no edital nº 005/2022. Somente será possível se inscrever em um curso. A seleção é feita pela ordem de inscrição dos candidatos.

LEIA MAIS 

Iema abre 24 vagas em seleção para nível médio e superior no ES

Mais de 100 concursos e seleções com 13 mil vagas; salários até R$ 27 mil

Censo: IBGE abre seleção para coordenador censitário subárea

Idaf convoca aprovados negros em concurso público do ES

Abertas 408 vagas em concursos para professores no ES e em outros Estados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos espírito santo Qualificação Profissional Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados