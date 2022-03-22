Inscrições para seleção da Sedu com bolsas de até R$ 2,5 mil terminam nesta terça

Terminam nesta terça-feira (22) as inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) para contratar bolsistas com remuneração de até R$ 2,5 mil.
Para a seleção, as inscrições podem ser feitas até às 23h59, via formulário de inscrição disponível por meio do link. Serão ofertadas duas bolsas para candidatos com doutorado e seis para quem tem mestrado, segundo o edital nº 09/2022.
Os selecionados vão receber bolsas entre R$ 2 mil a R$ 2,5 mil para produzirem o material pedagógico que será utilizado no processo de alfabetização de estudantes da rede pública de ensino do Espírito Santo.
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA QUEM TEM GRADUAÇÃO
Além da seleção da Sedu, também termina nesta terça as inscrições do programa Qualificar ES para cursos semipresenciais destinados a quem tem graduação.
Para se inscrever nos cursos de formação inicial e continuada de “Informática na Educação: Novas Mídias” e “Programação Neurolinguística (PNL)”, os interessados devem acessar o site www.qualificar.es.gov.br.
Estão sendo ofertadas 120 vagas em cursos semipresenciais. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário on-line e, em seguida, realizar o cadastro, anexando os documentos necessários em formato PDF ou JPG, descritos no edital nº 005/2022. Somente será possível se inscrever em um curso. A seleção é feita pela ordem de inscrição dos candidatos.