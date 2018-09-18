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Ifes contrata professor com salário de até R$ 9,6 mil

Inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 14 de outubro; taxa de participação é de R$ 150
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 16:34

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 16:34

Sede do Ifes em Vitória Crédito: Divulgação
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abriu concurso público para preencher 21 vagas para o cargo de professor efetivo. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil, de acordo com a titulação do candidato.
Há uma oportunidade para cada uma das áreas: Biomedicina; Ciência da Computação - Redes e Software; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Educação Física; Engenharia Ambiental e Sanitária; Engenharia Civil - Estrutural; Engenharia Civil - Hidro e Segurança do Trabalho; Engenharia de Minas; Engenharia de Pesca; Engenharia Elétrica - Automação e Potência; Filosofia; Física; Geologia; Letras - Português / Espanhol e Inglês; e Turismo.
O processo seletivo vai contratar professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para atuarem na Educação Profissional de Nível Médio, Técnico e Tecnológico e na Educação Superior, nas modalidades presencial e a distância.
As inscrições podem ser feitas no site www.ifes.edu.br/processosseletivos/servidores, pelo link sistema de inscrição e acompanhamento, até as 23h59 horas do dia 14 de outubro de 2018. A taxa de inscrição será no valor de R$ 150,00.
A seleção contará com provas objetivas, desempenho didático e avaliação de títulos.
O concurso terá validade de um ano, a contar da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.
 

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