Governo federal:12 concursos previstos com salários de até R$ 22 mil

Polícia Rodoviária Federal deve abrir novo concurso em 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem quer ingressar no serviço público deve ficar atento. Isso porque o governo federal deve abrir milhares de vagas em concursos no ano que vem. Até 31 de maio, órgãos federais encaminharam ao Ministério da Economia os pedidos para abertura de certames em 2020. A remuneração pode chegar a RS 22 mil.

As solicitações para a abertura de novos processos seletivo serão avaliados pela pasta. Recentemente, o secretário de gestão e desempenho de pessoal, Wagner Lenhart, informou que necessidades pontuais de reposição de servidores estão em análise.

Dentre as atenções prioritárias do governo está a área de Segurança Pública, além das áreas jurídicas, de Tecnologia da Informação (TI) e Receita, que são estratégicas para a reposição de servidores. Desde 1º de junho, está em vigor o Decreto n 9.739, que estabelece critérios de autorização de concursos mais objetivos.

ORÇAMENTO

A abertura de novos concursos está prevista no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020, aprovado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, trouxe a liberação de processos seletivos. Além da criação de cargos e provimentos de civis e militares.

Para entrar em vigor, o texto precisa ser votado em sessão conjunta do Congresso Nacional antes de ser encaminhada para sanção do presidente Jair Bolsonaro. Os órgão federais fizeram os pedidos de abertura de vagas até 31 de maio.

CONFIRA ALGUNS CONCURSOS PREVISTOS

1 - INSS

O pedido do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) é para 7.888 vagas. Desse total, 3.984 são para o cargo de técnico, que exige o nível médio e tem remuneração de R$ 5.186,79. As outras são para nível superior, sendo 1.692 para analista e 2.212 para médicos peritos. O salário é de R$ 7.659,87 e R$ 12.638,79, respectivamente.

2 - PRF

A Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) enviou uma solicitação de 4.435 vagas, sendo 4.360 de policial rodoviário e 75 de agente administrativo. Para participar deste certame o candidato deve ter níveis médio ou superior completo. A remuneração varia de R$ 4.022,77 a R$ 10.357,88.

3 - Polícia Federal

Polícia Federal encaminhou ao Ministério da Economia um pedido de realização de concurso com 3.460 vagas, sendo 3.103 para áreas de carreira. O salário para delegado e perito é de R$ 22.672,48, enquanto que para agente, papiloscopista e escrivão R$ 11.983,26. Também foram solicitados 357 para cargos da área administrativa, com remuneração que varia de R$ 4.746,16 a R$ 7.847,95.

4 - ANTAQ

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) confirmou o envio de uma nova solicitação de concurso público com provimento de 102 vagas para 2020. As oportunidades serão para os cargos de analista administrativo, especialista em regulação, técnico-administrativo e técnico em regulação. A remuneração pode chegar a R$ 19 mil

5 - CNPq

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico enviou pedido para abrir 192 vagas para cargos de analista e assistente nas seguintes áreas: gestão administrativa; gestão financeira/orçamentária; gestão da tecnologia da Informação; gestão do fomento em CT&I; e gestão estratégica. As remunerações iniciais chegam até R$ 5.517,71.

6 - DEPEN

O Departamento Penitenciário Nacional solicitou 309 vagas ao Ministério da Economia, sendo 294 para agentes e 15 vagas para especialistas. Os agentes precisam ter nível médio e carteira de habilitação na categoria B ou superior. A remuneração inicial é de R$ 6.030,23, acrescido de gratificação auxílio-alimentação de R$ 458,00. Já para especialista, a exigência é ter curso superior completo. A remuneração inicial para especialista é de R$ 5.565,70.

7 - CGU

A Controladoria Geral da União (CGU) enviou pedido para abrir concurso para os cargos de auditor e técnico federal de finanças e controle, com remuneração que pode chegar a R$ 18.057,95. O órgão não confirmou o número de vagas, mas a expectativa é de que o pedido tenha sido de 650 vagas, de acordo com a solicitação feita em 2018.

8 - ANEEL

Na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o pedido foi de preencher 169 vagas, sendo 42 cargos de analista administrativo, 45 de especialista em regulação e 82 de técnico administrativo. O último concurso do órgão aconteceu 2010 e ofertou 186 vagas. A remuneração varia de R$ 6.147,52 a R$ 12.432,49.

9 - ANA

A Agência Nacional de Águas solicitou 93 cargos efetivos, sendo 47 vagas para especialista em recursos hídricos, com remuneração de R$ 15.516,12, 37, para analista administrativo, com vencimento de R$ 14.265,57 e 9 para técnico administrativo, com inicial de R$ 7.474,67.

10 - Receita Federal

Receita Federal deve abrir concurso público com 3.314 vagas no ano que vem. O órgão solicitou ao Ministério da Economia a abertura de processo seletivo com salários que podem chegar a R$ 21 mil. Para que o certame ocorra, é necessária a liberação das contratações. Exclusivamente para a Receita, foram pedidas 2.153 chances, sendo 1.453 para analista-tributário e 700 para auditor-fiscal. Os cargos exigem que os candidatos tenham o nível superior em qualquer área. Para analista, o salário é de R$ 12.142,396, enquanto que para auditor é de R$ 21.487,09. Os valores já somam o auxílio-alimentação, de R$ 458. deve abrir concurso público com 3.314 vagas no ano que vem. O órgão solicitou ao Ministério da Economia a abertura de processo seletivo com salários que podem chegar a R$ 21 mil. Para que o certame ocorra, é necessária a liberação das contratações. Exclusivamente para a Receita, foram pedidas 2.153 chances, sendo 1.453 para analista-tributário e 700 para auditor-fiscal. Os cargos exigem que os candidatos tenham o nível superior em qualquer área. Para analista, o salário é de R$ 12.142,396, enquanto que para auditor é de R$ 21.487,09. Os valores já somam o auxílio-alimentação, de R$ 458.

As outras 1.161 oportunidades foram solicitadas para a Secretaria de Fazenda, antigo Ministério da Fazenda. Serão 904 chances para assistente-técnico administrativo, que exige o nível médio e tem remuneração de R$ 4.137,97. Para analista-técnico administrativo, com formação superior em qualquer área. O salário é de R$ 5.490,09.

11 - CVM

O Comissão de Valores Mobiliários vem solicitando ao atual Ministério da Economia, desde de 2014, um novo concurso público. Em 2019, o órgão envio novamente um pedido. O número de vagas não foi revelado, mas a assessoria afirmou que “O quantitativo atual de cargos vagos é o seguinte: 21 vagas de inspetor, 42 de analista e 92 de agente executivo, mas não representam necessariamente o quantitativo de vagas solicitadas no pedido de concurso”. A remuneração pode chegar a R$ 21 mil.

12 -Banco Central