Governo do ES abre seleção com salário de até R$ 1,7 mil

As oportunidades são para auxiliar administrativo (para atuação nas áreas Administrativa e Informática), secretário educacional e auxiliar de biblioteca. A remuneração varia de R$ 1.314,69 a R$ 1.711,71. Os selecionados também vão receber R$ 300 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.