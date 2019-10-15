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Temporários

Governo do ES abre seleção com salário de até R$ 1,7 mil

Oportunidades são para trabalhar na Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti);

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2019 às 14:51
Lista de resultado do concurso Crédito: Reprodução internet
A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de nível médio. O objetivo da seleção 

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As oportunidades são para auxiliar administrativo (para atuação nas áreas Administrativa e Informática), secretário educacional e auxiliar de biblioteca. A remuneração varia de R$ 1.314,69 a R$ 1.711,71. Os selecionados também vão receber R$ 300 de auxílio-alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 21 de outubro, nos site www.selecao.es.gov.br. De acordo com o edital, será aceita apenas uma inscrição por CPF.
O processo seletivo tem a validade de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo pelos período. Os profissionais vão assinar contrato de um ano.
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