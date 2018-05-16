Força Aérea Brasileira abre concurso com 104 vagas para médicos

Médico da FAB em atendimento Crédito: Divulgação / FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) está com inscrições abertas para mais um concurso público. Desta vez, são 104 vagas para médicos, para o Exame de Admissão do Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica (CAMAR), de 2019. Os candidatos não podem completar 36 anos até o dia 31 de dezembro de 2019.

As oportunidades são para as seguintes especialidades: alergologia, anatomia patológica, anestesiologia, cancerologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, cirurgia vascular periférica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, hemoterapia, medicina de família e comunidade, medicina do trabalho, neurologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, radiologia e urologia.

As inscrições podem ser feitas até 12 de junho, no site da FAB . A taxa é de R$ 130. O concurso reserva 20% das vagas a candidatos negros.

A seleção contará com provas objetivas, que serão aplicadas no dia 29 de julho. Os candidatos vão responder questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos. Os aprovados farão ainda inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prático-oral e validação documental.

A primeira fase será aplicada em Brasília, Belém, Recife, Jaboatão dos Guararapes/PE, Fortaleza, Natal, Parnamirim/RN, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Lagoa Santa/MG, São Paulo, Guarulhos/SP, Campo Grande, Porto Alegre, Canoas/RS, Curitiba e Manaus.

A última etapa do certame é o curso de formação no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Minas Gerais, com duração de aproximadamente 17 semanas. Após a conclusão do curso, com aproveitamento, o aluno será nomeado primeiro-tenente do quadro de oficiais médicos da Aeronáutica.