Faculdade de Música abre seleção para contratar professor

Aula de música na Fames Crédito: Divulgação

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professor temporário. A remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidades do órgão.

As inscrições podem ser feitas no período de 24 a 31 de janeiro de 2019, das 9 às 12h e das 13 às 17h, no setor de Protocolo da Fames, que fica na Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, Vitória.

O professor adjunto precisa ter mestrado e a remuneração é de R$ 4.594,05, enquanto que o professor assistente deve ter especialização com salário de R$ 3.560,40 e para professor auxiliar a exigência é ter graduação e o vencimento é de R$ 3.330,69. A carga horária é de 40 horas semanais.

Os profissionais vão dar aulas de Harmonia/Contraponto, Musicografia Braille, Percussão e Piano/Pianista Acompanhador (Música Popular).

O processo seletivo será realizado em etapa única, a avaliação de títulos.