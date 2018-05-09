Exército e Marinha abrem seleções com salário de até R$ 6,9 mil

Oficiais da Marinha Mercante Crédito: Reprodução internet





Quem quer seguir carreira nas Forças Armadas devem ficar atentos. A Marinha e o Exército abriram 730 vagas com salários que podem chegar a R$ 6 mil após a formatura. As inscrições já estão abertas.

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) abriu inscrições para o processo seletivo destinado à matrícula no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/ LEMB).

A oferta é de 445 vagas, sendo 400 para candidatos do sexo masculino e 45 do sexo feminino. A seleção é aberta a candidatos que tenham idade entre 17 e 22 anos completos até o ano da matrícula, Nível Médio completo e altura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino, e 1,55 m para candidatos do sexo feminino.NO primeiro ano de curso, o aluno recebe R$ 1.044 e no último ano R$ 1.066. Quando se tornar aspirante a oficial passará a receber R$ 6.993.

Os interessados podem se inscrever até 8 de junho, pelo site www.espcex.eb.mil.br. A taxa de participação tem valor de R$ 90,00.

O processo seletivo contará com Exame Intelectual (EI), Inspeção de Saúde (IS), Exame de Aptidão Física (EAF), Avaliação Psicológica (Avl Psc) e Comprovação dos Requisitos para a Matrícula.

O Curso, de Nível Superior, será realizado durante cincos anos, em regime de internato. No primeiro ano, o Curso ocorrerá na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, na qual o candidato terá formação de Aluno.

Do segundo ao quinto ano, o Curso ocorrerá em Resende, no Estado do Rio de Janeiro, na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), e o título concedido é o de Cadete. Os Cadetes do sexo masculino poderão pelos cursos de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Comunicações, Intendência e Material Bélico; as Cadetes do sexo feminino, pelos cursos de Intendência e Material Bélico.

Marinha Mercante

Já a Marinha do Brasil abriu inscrições para o Processo Seletivo de Admissão às Escolas de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) e do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA). São 285 oportunidades, sendo 170 para o CIAGA, no Rio de Janeiro (RJ), e outras 115 para o CIABA, em Belém (PA).

Os interessados poderão se inscrever no período de 10 de maio a 8 de junho de 2018, no site www.ciaga.mar.mil.br. A taxa é de R$ 65,00.

Para participar da seleção, é necessário ser brasileiro nato de ambos os sexos, com idade entre 17 e 23 anos no dia 1º de janeiro de 2019 e que tenha concluído o curso de Ensino Médio ou Equivalente em Instituição oficialmente reconhecida até o dia 28 de janeiro de 2019.

Os candidatos serão avaliados por meio de Exame de Conhecimentos, Seleção Psicofísica, Teste de Suficiência Física Período de Adaptação e Verificação de Documentos, conforme determina o edital de abertura publicado em nosso site, na íntegra.

O aluno receberá remuneração de R$ 1.176. O salário de um oficial da Marinha Mercante pode girar em torno de R$ 4 mil.