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Estágio no Bandes com bolsa-auxílio de R$ 1.113

As inscrições já estão abertas, com oportunidade para universitários de vários cursos

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 13:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 13:35
Bandes vai selecionar estagiários de nível superior Crédito: Cloves Louzada/Arquivo
Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). A seleção, que está sendo feita pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), vai preencher cadastro de reserva.
A bolsa-auxílio é de R$ 1.113,29 e auxílio-transporte de R$ 150,00. As inscrições podem ser feitas até 4 de junho.
As vagas são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Jornalismo.
Todas as vagas disponíveis são para a cidade de Vitória e preveem carga horária de 25 horas semanais.
SAIBA MAIS
Inscrições: Até as 23h59 do dia 4 de junho, no site 
Etapas: A primeira é uma prova online de português, conhecimentos gerais e informática, que será realizada no período de 9 a 12 junho. A segunda etapa é composta por dinâmica em grupo no período de 19 a 25 de junho. A lista de aprovados será divulgada no dia 2 de julho.
Requisitos: Os candidatos devem estar regularmente matriculados e com frequência efetiva em uma universidade ou faculdade conveniada ao IEL/ES, ter idade mínima de 16 anos até a data da sua aceitação e possuir coeficiente igual ou superior a 7. Para os cursos de Administração e Ciências Contábeis, o aluno deve estar cursando do 3º ao 5º período; no de Direito, serão aceitos alunos do 7º ou 8º período; de Informática Superior (que engloba os cursos de Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação), do 3º ao 5º período; no de Jornalismo, do 3º ao 5º.
 

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