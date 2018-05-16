Estágio no Bandes com bolsa-auxílio de R$ 1.113

Bandes vai selecionar estagiários de nível superior Crédito: Cloves Louzada/Arquivo

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). A seleção, que está sendo feita pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), vai preencher cadastro de reserva.

A bolsa-auxílio é de R$ 1.113,29 e auxílio-transporte de R$ 150,00. As inscrições podem ser feitas até 4 de junho.

As vagas são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Jornalismo.

Todas as vagas disponíveis são para a cidade de Vitória e preveem carga horária de 25 horas semanais.

SAIBA MAIS

Inscrições: Até as 23h59 do dia 4 de junho, no Até as 23h59 do dia 4 de junho, no site

Etapas: A primeira é uma prova online de português, conhecimentos gerais e informática, que será realizada no período de 9 a 12 junho. A segunda etapa é composta por dinâmica em grupo no período de 19 a 25 de junho. A lista de aprovados será divulgada no dia 2 de julho.

Requisitos: Os candidatos devem estar regularmente matriculados e com frequência efetiva em uma universidade ou faculdade conveniada ao IEL/ES, ter idade mínima de 16 anos até a data da sua aceitação e possuir coeficiente igual ou superior a 7. Para os cursos de Administração e Ciências Contábeis, o aluno deve estar cursando do 3º ao 5º período; no de Direito, serão aceitos alunos do 7º ou 8º período; de Informática Superior (que engloba os cursos de Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação), do 3º ao 5º período; no de Jornalismo, do 3º ao 5º.