Domingos Martins contrata profissionais de nível superior

Prefeitura de Domingos Martins Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Domingos Martins vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível superior. A oferta é de oito vagas, sendo cinco para farmacêutico/bioquímico, duas para nutricionista e uma para fonoaudiólogo. A remuneração é de R$ 2.053,93, para carga horária de 30 horas semanais.

O processo seletivo será realizado em etapa única, constando de Prova de Títulos e Experiência Profissional.

Os interessados poderão se inscrever de 8 a 10 de janeiro de 2018, na sala do Conselho Municipal de Saúde, que fica na Rua Bernardino Monteiro, 242, Centro, Domingos Martins. O atendimento ocorre no horário das 8 às 11 horas e das 12 às 15 horas.

O contrato será firmado pelo prazo inicial de 90 dias, podendo ser rescindido a qualquer tempo ou ser prorrogado de acordo com a necessidade da contratação, até o máximo de 18 meses, no total.