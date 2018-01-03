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Domingos Martins contrata profissionais de nível superior

Candidatos podem se inscrever de 8 a 10 de janeiro de 2018

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 15:12
Prefeitura de Domingos Martins Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Domingos Martins vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível superior. A oferta é de oito vagas, sendo cinco para farmacêutico/bioquímico, duas para nutricionista e uma para fonoaudiólogo. A remuneração é de R$ 2.053,93, para carga horária de 30 horas semanais. 
O processo seletivo será realizado em etapa única, constando de Prova de Títulos e Experiência Profissional.
Os interessados poderão se inscrever de 8 a 10 de janeiro de 2018, na sala do Conselho Municipal de Saúde, que fica na Rua Bernardino Monteiro, 242, Centro, Domingos Martins. O atendimento ocorre no horário das 8 às 11 horas e das 12 às 15 horas. 
O contrato será firmado pelo prazo inicial de 90 dias, podendo ser rescindido a qualquer tempo ou ser prorrogado de acordo com a necessidade da contratação, até o máximo de 18 meses, no total.
 

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