De fisioterapeuta a engenheiro: semana começa com 851 vagas de emprego

Fila para vagas de emprego no Sine da Serra Crédito: João Paulo Rocetti

A semana começa com 851 vagas nas agências do Sine do Espírito Santo . Os interessados podem procurar uma das unidades, sem esquecer dos documentos pessoais. As oportunidades são destinadas a profissionais com ou sem experiência.

Há chances para auxiliar de serviços gerais, atendente de telemarketing, engenheiro de segurança do trabalho, assistente de vendas, operador logístico, caixa, entre outras. Os candidatos que atenderem aos requisitos das empresas são encaminhados para a entrevista.

É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 241 vagas, distribuídas por nove unidades. Em Colatina, Linhares e Nova Venécia, contam com mais de 50 chances cada uma.

Em Cariacica , a Agência do Trabalhador começa a semana com 284 vagas, das quais 42 para candidatos portadores de deficiência.

Já em Vila Velha , o Sine tem 106 oportunidades, enquanto que na Serra são 177 chances. Na Agência do Trabalhador de Vitória , são 43 chances.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Endereço: Casa do Cidadão - Avenida Maruípe, 2.544, Itararé.

Vagas: Atendente de telemarketing PCD (40), auxiliar de logística(1) e auxiliar de armazenamento PCD (2).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Endereço: Av. Kleber Andrade, 6, Campo Grande, Cariacica

Vagas: Auxiliar de serviços gerais (2), açougueiro (1), ajudante de cozinha (2), ajudante de cozinha/saladeira (1), ajudante de manutenção - pintor (1), analista ambiental (1), analista de infraestrutura (1), aplicador de insulfilm (1), arrematadeira (1), artífice (1), assistente de logística (1), atendente de lanchonete (1), auxiliar de confeiteiro (2), auxiliar de escritório (1), auxiliar de estocagem (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de faturamento (2), auxiliar de lavanderia (3), auxiliar de manutenção/ temporário (1), auxiliar de serviços gerais (6), auxiliar de vendas (1), camareira (10), camareira líder (3), chapeiro (1), confeiteiro (1), conferente (1), consultor (1), coordenador de nutrição (1), costureira retista (1), cozinheira (1), desenvolvedor de sistema.net (1), desenvolvedor java (4), desenvolvedor java-trainner (1), divulgadora / vendedora externa (1), editor de mídias eletrônicas (1), eletricista (1), encarregado (1), encarregado de açougue (1), encarregado para equipe de linha viva (6), enfermeiro (4), engenheiro de segurança do trabalho (1), estágio de ensino médio (7), estágio métricas (1), etiquetador (90), fiscal de salão (1), instalador de som, acessórios e insul-film (1), jovem aprendiz (1), mecânico automotivo (1), mecânico diesel (1), mecânico veicular (1), meio oficial cozinha (1), menor aprendiz (8), motorista carreteiro (7), motorista de caminhão (1), motorista operador de munck de linha viva (6), nutricionista (1), operador logístico (5), pintor de carretas (1), pizzaiolo (1), promotor de vendas (3), recepcionista (1), recepcionista (1), repositor (1), salgadeira (1), subsea em qualquer nível - offshore/embarcado (7), supervisor de produção (1), técnico de enfermagem (4), técnico de enfermagem (3), técnico de segurança do trabalho (1), técnico financeiro (1), TI webdesigner (1), torneiro mecânico (1), vendedor de autopeças (1), vendedor de cursos (1), vendedor (1), vendedor externo (1), vendedor externo PJ - contrato (1) e vendedor interno (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de transporte (1), armazenista (1), assessor de cliente (1), atendente (1), atendente de loja (1), auxiliar administrativo (4), auxiliar administrativo operacional (1), auxiliar administrativo/ recepcionista (2), auxiliar de cozinha (4), auxiliar de estoque (1), auxiliar de produção (1), auxiliar de serviços gerais (4), auxiliar operacional (2), caixa (1), conferente (1), empacotador (1), estoquista (1), fiscal de salão (1), movimentador de mercadorias (2), operador de máquina de sorvete (1), operador de telemarketing ativo (5), operador logístico (1), promotor de vendas (2), técnico de enfermagem do trabalho (1), técnico financeiro (1) e vendedor externo (1).

SINE DE VILA VELHA

Endereço: Rua Sete de Setembro, 95, Centro.

Vagas: Agente de vendas de serviços (4), ajudante de obras (1), ajudante de pintor de produção (2), ajudante de serralheiro (2), analista de recursos humanos (1), assistente de vendas (1), assistente de vendas (1), atendente de serviço de saúde PCD (1), auxiliar de armazenamento PCD (2), auxiliar de expedição (10), auxiliar de limpeza PCD (3), fonoaudiólogo geral (1), instalador de aparelhos telefônicos (14), mecânico de auto em geral (1), motorista carreteiro (8), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (1), operador de caixa PCD (1), operador de equipamentos pesados e móveis - na mineração (1), operador de máquinas fixas, em geral (1), pedreiro (16), pintor industrial (2), porteiro PCD (1), representante comercial autônomo (2), serralheiro (2), supervisor de produção da indústria alimentícia (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico em segurança do trabalho (1), torneiro mecânico (1), tosador de animais domésticos (1), vendedor de serviços (1), vendedor de serviços (2), vendedor porta a porta (4) e vigilante (15).

SINE DA SERRA

Endereço: Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe.

Vagas: Agente de vendas de serviços (2), auxiliar de monitoramento (2), auxiliar administrativo - estágio (1), analista de recursos humanos(3), analista fiscal (1), assistente de vendas (1), costureira em geral (1), confeccionador de toldos - montador/instalador de toldos (1), cuidador de idosos (1), desenhista mecânico - estágio (1), eletricista de instalações de veículos automotores (1), eletricista de instalações de veículos automotores (2), encarregado eletricista de instalações (1), encarregado de padaria (1), etiquetador (20), encarregado de telemarketing (1), gesseiro (4), instrutor de informática (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de motor a diesel (1), nutricionista (1), oficial de manutenção predial (1), operador de retro-escavadeira (2), operador de guindaste móvel (1), operador de máquina na fabricação de artefatos de cimento (1), operador de torno com comando numérico (1), operador de grua (3), recuperador de crédito (4), promotor de vendas (20), promotor de vendas (1), supervisor da confecção (1), supervisor de manutenção eletromecânica (1), supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados (1), técnico mecânico em ar condicionado (1), técnico de refrigeração (3), técnico eletrônico (1), técnico de manutenção industrial (1), vendedor porta a porta (30) e vendedor de serviços (33).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de linha de produção (1), assistente administrativo (1), estoquista (1) e embalador, a mão (20).

SINE DE ANCHIETA

Endereço: Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Centro.

Vagas: Mecânico de manutenção de aparelhos de climatização e refrigeração (1), auxiliar de escritório (1), rasteleiro (1), operador de motoniveladora (1), operador de rolo compactor (2), operador de escavadeira (1), auxiliar administrativo PCD (1), fisioterapeuta (1), acabador de superfície (2) e vendedor interno (1).

SINE ARACRUZ

Endereço: Av.Venâncio flores, s/nº, Centro

Vagas: Auxiliar de confeiteiro (1), salgadeiro (1), supervisor de loja (1) e laminador de fibra (15).

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Endereço: Rua Alameda Santa Terezinha,100, Centro

Vagas: Analista de exportação e importação (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de produção PCD (1), cozinheiro (1), empregada doméstica (1), garçom (1), gerente administrativo (1), mecânico de manutenção de automóveis (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), montador de estruturas metálicas (1), técnico agrícola (1), técnico em segurança no trabalho (1), tecnólogo em gestão ambiental (1) e vendedor pracista (1).

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Endereço: Av. Beira Rio nº 141. Edifício Portela, Bairro Guandu, Cachoeiro de Itapemirim

Vagas: Acabador marmorista (2), atendente de lanchonete (3), auxiliar de pessoal (1), confeiteiro (1), controlador de pragas (2), desenhista projetista de máquinas (1), designer gráfico (1), gerente de produção (1) e motorista entregador (1).

SINE DE CARIACICA

Endereço: Av. Aloizio Santos, 500, Santo André,.

Vagas: Auxiliar de marceneiro (1), impressor digital (1), marceneiro (1), marceneiro de móveis (1), mecânico eletricista de automóveis (1), pintor de obras PCD (2) e vendedor orçamentista (1).

SINE DE COLATINA

Endereço: Av. Getúlio Vargas, s/n, Centro

Vagas: Atendente de farmácia (1), ajudante de obras (1), analista de contratos construção civil (1), auxiliar de loja (1), atendente de loja pcd (1), auxiliar de cozinha (1), assistente administrativo (1), caixa de loja PCD (1), consultor de vendas (5), chapista de lanchonete (2), cozinheira (1), diretor administrativo (1), estoquista (1), fiscal de obras (1), gerente de loja (1), instalador de acessórios automotivos (1), motorista (5), motorista carreteiro (8), motoboy (1), movimentador de mercadoria (10), operador de estação de tratamento de água e esgoto E.T.A E.T.E (1), servente de obras PCD (1), técnico de contratos na construção civil (1), vendedor no comércio varejista PCD (1), vendedor em comércio atacadista (1), vendedor porta a porta (1) e vendedor de serviços (2).

SINE LINHARES

Endereço: Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro

Vagas: Auxiliar de eletricista/ exclusivo PCD (1), arte-finalista (1), almoxarife primário (2), analista de ti (1), caldereiro (1), costureira de máquinas industriais (25), eletricista de equipamentos (1), encarregado de fazenda (1), encarregado de infraestrutura (1), gerente comercial (1), instrutor de inglês (1), lanterneiro (1), líder de atendimento (1), líder de produção (1), motorista de caçamba (1), operador de máquina de bordar (1), operador de retroescavadeira (3), operador de roçadeira (3), técnico geotecnia (2), técnico em manutenção em balança (1) e tratorista (2).

SINE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: Empregada doméstica (1), operador caixa (1), trabalhador rural (1), técnico em manutenção de máquinas (1), recepcionista (7), vendedor externo (1), auxiliar de mecânico (1), técnico em informática (1), pizzaiolo (1), cozinheira (1), vendedor externo (9), separador de mercadorias (1), nutricionista (1), setores diversos para PCDs (1), auxiliar financeiro (1), açougueiro (1), auditor de produtos (1), cozinheira (1), auxiliar de açougue (1), auxiliar de cozinha (7), garçom (7), auxiliar de pizzaiolo (3) e atendente (2).

SINE SÃO MATEUS

Endereço: R. Alberto Sartório, 404 - Carapina

Vagas: Auxiliar administrativo (2), auxiliar de escritório (1), auxiliar de informática (1), auxiliar de eletrônica (3), cabeleireiro (1), chapista de restaurante (1), costureira (1), cozinheira (1), dentista clínico geral (1), dentista ortodontista (1), eletricista automotivo (1), mecânico automotivo (2), nutricionista (1), técnico em enfermagem do trabalho (3), trabalhador rural (1) e vendedor Interno (1).