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Qualificação

Confira as vagas dos cursos do Qualificar ES para os moradores de Viana

Oferta é de 315 oportunidades; interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 17:00
Há oportunidades para quem quer trabalhar como pizzaiolo  Crédito: Pinterest
Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão para ganhar um dinheiro extra ou conseguir um emprego com carteira assinada. O Programa Qualificar ES está com inscrições abertas para 315 vagas em cursos de qualificação destinadas aos moradores de Viana.
Os interessados podem se inscrever até 27 de janeiro, no site do programa

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Mais de 3 mil vagas para aprender uma nova profissão no ES

Para participar da qualificação, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.

CONFIRA AS VAGAS

POLO  01: Centro de Qualificação Profissional de Viana
  • Endereço: Rua Domingos Vicente, 10, Centro, Viana
  • Bairros: Bom Pastor e Boa Esperança
  • Cursos: Assistente de logística (35)
  • Informática e redes sociais (35)
  • Salgadeiro (35)
  • Auxiliar de rotinas administrativas 35
  • Bolos artísticos (35)
  • Editor de vídeo (35)
  • Montador e reparador de computadores (35)
  • Assistente de faturamento (35)
  • Pizzaiolo (35)
> Leia mais sobre Concursos & Empregos

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