Concurso para sargentos do Exército abre 1,1 mil vagas

Exército vai contratar 1,1 mil novos sargentos Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem quer ingressar nas Forças Armadas deve ficar atento. O Exército divulgou nesta terça-feira (19) o edital de abertura do Concurso Público para Admissão e Matrícula nos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos. São 1.100 vagas, sendo 1.000 para área Geral / Aviação, 60 para Música e 40 para Saúde (técnico de enfermagem).

Para participar da seleção, é necessário ter concluído o Ensino Médio e para os candidatos da área da saúde a conclusão do curso Técnico em Enfermagem até a data de sua apresentação na Organização Militar de Corpo de Tropa (OMCT), além de apresentar registro no Coren.

A idade para a área Geral/ Aviação é de no mínimo, 17 anos e no máximo 24 anos, já para as áreas Música e Saúde o candidato deve ter no mínimo 17 anos e no máximo 26 anos. Também é necessário altura mínima de 1,60m se do sexo masculino, sendo que esta limitação não se aplica aos candidatos com até 16 anos de idade, desde que possuam a altura mínima de 1,57m e exame especializado que revele a possibilidade do crescimento. Para as candidatas do sexo feminino é necessário ter altura mínima de 1,55m.

Durante o curso de formação, o aluno recebe uma ajuda de custo para moradia, alimentação e assistência médica, odontológica e psicológica. Após formação, o aprovado é declarado 3º Sargento e perceberá remuneração de R$ 3.825,00.

As inscrições podem ser feitas do dia 20 de fevereiro de 2019 até 20 de março de 2019, pelo site www.esa.eb.mil.br . A taxa de participação é de R$ 95,00.

O processo seletivo contará com várias etapas, sendo a primeira de Exame Intelectual EI, composto por Prova de Matemática, Português, História e Geografia do Brasil, Inglês, Conhecimentos Específicos e de Português na data prevista de 4 de agosto de 2019. As demais etapas constituem de Valoração de Títulos, Exame de Habilitação Musical EHM, Inspeção de Saúde e Exame de Aptidão Física Preliminar EAFP.

Já a segunda fase é composta por Revisão Médica, Exame de Aptidão Física Definitivo (EAFD), Comprovação dos Requisitos Biográficos do candidato e Comprovação através da Heteroidentificação.