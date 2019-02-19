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Forças Armadas

Concurso para sargentos do Exército abre 1,1 mil vagas

Candidatos precisam ter o ensino médio e idade a partir de 17 anos; inscrições começam no dia 20 de fevereiro

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 15:13

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 fev 2019 às 15:13
Exército vai contratar 1,1 mil novos sargentos Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem quer ingressar nas Forças Armadas deve ficar atento. O Exército divulgou nesta terça-feira (19) o edital de abertura do Concurso Público para Admissão e Matrícula nos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos. São 1.100 vagas, sendo 1.000 para área Geral / Aviação, 60 para Música e 40 para Saúde (técnico de enfermagem).
Para participar da seleção, é necessário ter concluído o Ensino Médio e para os candidatos da área da saúde a conclusão do curso Técnico em Enfermagem até a data de sua apresentação na Organização Militar de Corpo de Tropa (OMCT), além de apresentar registro no Coren.
A idade para a área Geral/ Aviação é de no mínimo, 17 anos e no máximo 24 anos, já para as áreas Música e Saúde o candidato deve ter no mínimo 17 anos e no máximo 26 anos. Também é necessário altura mínima de 1,60m se do sexo masculino, sendo que esta limitação não se aplica aos candidatos com até 16 anos de idade, desde que possuam a altura mínima de 1,57m e exame especializado que revele a possibilidade do crescimento. Para as candidatas do sexo feminino é necessário ter altura mínima de 1,55m.
Durante o curso de formação, o aluno recebe uma ajuda de custo para moradia, alimentação e assistência médica, odontológica e psicológica. Após formação, o aprovado é declarado 3º Sargento e perceberá remuneração de R$ 3.825,00.
As inscrições podem ser feitas do dia 20 de fevereiro de 2019 até 20 de março de 2019, pelo site www.esa.eb.mil.br. A taxa de participação é de R$ 95,00.
O processo seletivo contará com várias etapas, sendo a primeira de Exame Intelectual EI, composto por Prova de Matemática, Português, História e Geografia do Brasil, Inglês, Conhecimentos Específicos e de Português na data prevista de 4 de agosto de 2019. As demais etapas constituem de Valoração de Títulos, Exame de Habilitação Musical EHM, Inspeção de Saúde e Exame de Aptidão Física Preliminar EAFP.
Já a segunda fase é composta por Revisão Médica, Exame de Aptidão Física Definitivo (EAFD), Comprovação dos Requisitos Biográficos do candidato e Comprovação através da Heteroidentificação.
Concurso para sargentos do Exército abre 1,1 mil vagas

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