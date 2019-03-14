Paralisado desde dezembro do ano passado, o concurso da Polícia Militar teve um grande número de candidatos reprovados no teste psicotécnico. De acordo com o governador Renato Casagrande, por esse motivo, o processo de seleção está atrasado.
Na última segunda-feira (11), durante prestação de contas na Assembleia Legislativa, o governador afirmou que, neste momento, a fase é de analisar os recursos apresentados pelos candidatos reprovados.
"O concurso está em fase recursal, já que houve muitos questionamentos por conta do alto índice de candidatos que reprovaram no teste psicotécnico. Até o fim do mês estes recursos devem ser julgados e daremos continuidade à contratação de policiais", explicou Casagrande.
Concurso da PM tem alto índice de reprovação em teste psicotécnico
Na manhã da última terça-feira (12), a reportagem do Gazeta Online questionou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) a respeito da quantidade de candidatos reprovados no exame psicotécnico. A reportagem aguarda o posicionamento da Sesp.
PRÓXIMAS ETAPAS
Depois dos exames psicossomáticos, os candidatos serão submetidos à investigação social, exames de saúde, entrega da documentação para fins de classificação e curso de formação.
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atraíram 49.081 candidatos, para as 417 vagas oferecidas em cinco certames.
NÚMEROS
Questionada sobre quantos candidatos foram reprovados no teste psicotécnico, quantos entraram com recurso e quantos já teriam sido analisados, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que o concurso público da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros está em grau de análise dos recursos impetrados, em razão da fase de avaliação psicológica. "Ainda não há um levantamento sobre a quantidade de recursos que foram impetrados. A Sesp ressalta que também não existe nenhuma previsão de interrupção do processo de seleção até o momento".