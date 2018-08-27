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10 vagas

Concurso da Junta Comercial: vagas com salários de até R$ 4,4 mil

Além da remuneração, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 20:09
Prédio da Junta Comercial, na avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Na tarde desta segunda-feira (27), foram anunciadas mais de 1,2 mil vagas em novos concursos autorizados no Espírito Santo. Entre os órgãos, está a Junta Comercial (Jucees) com oportunidades para nível médio e superior.
Serão 3 vagas de nível médio para o cargo de Técnico de Registro Empresarial e 3 vagas para Técnico Administrativo. Em ambos os cargos, o salário será de R$ 2.050,91. Já para nível médio, serão 4 vagas para Analista de Registro Empresarial, com salário de R$ 4.443,60. Além da remuneração, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300.
> Leia mais matérias sobre Concursos e Empregos
Também serão abertas oportunidades de nível médio e superior para o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), e de Obras Públicas (Iopes), Secretaria da Educação (Sedu) e Secretaria de Controle e Transparência (Secont). São 211 vagas para nível médio e 1.046 para nível superior. 
 

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