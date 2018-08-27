Concurso da Junta Comercial: vagas com salários de até R$ 4,4 mil

Na tarde desta segunda-feira (27), foram anunciadas mais de 1,2 mil vagas em novos concursos autorizados no. Entre os órgãos, está a Junta Comercial (Jucees) com oportunidades para nível médio e superior.

Serão 3 vagas de nível médio para o cargo de Técnico de Registro Empresarial e 3 vagas para Técnico Administrativo. Em ambos os cargos, o salário será de R$ 2.050,91. Já para nível médio, serão 4 vagas para Analista de Registro Empresarial, com salário de R$ 4.443,60. Além da remuneração, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300.