Concurso com salário de até R$ 4 mil em João Neiva

A Prefeitura, a Câmara, o Instituto de Previdência e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva vão abrir concurso público para preencher 35 vagas para cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 1.876,61 a R$ 4.062,90.
O edital nº 02/2019, que está sob responsabilidade da Fundação São João Batista, foi publicado nesta terça-feira (13).
As inscrições poderão ser feitas de 15 de agosto a 16 de setembro, no site www.fsjb.edu.br. A taxa de participação é de R$ 100.
O concurso contará com provas objetivas e de títulos. Os exames estão marcados para serem aplicados no dia 20 de outubro de 2019.
CONFIRA OS CARGOS
PREFEITURA
Analista Público Administrativo
Requisito: Superior completo em qualquer área de formação
Carga horária: 40 horas
Vagas: 9
Remuneração: R$ 1.876,61
Analista Público de Tecnologia da Informação
Requisito: Superior completo na área de informática ou áreas afins
Carga horária: 40 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.876,61
Arquiteto e Urbanista
Requisito: Superior completo em Arquitetura e Urbanismo, e registro no conselho de classe
Carga horária: 30 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
Arquivista
Requisito: Superior completo em Arquivologia, com registro no conselho de classe
Carga horária: 40 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.876,61
Assistente Social I
Requisito: Superior completo em Serviço Social e registro no conselho de classe
Carga horária: 30 horas
Vagas: 2
Remuneração: R$ 1.876,61
Auditor Fiscal de Arrecadação
Requisito: Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Estatística, Economia ou Direito, com o respectivo registro no conselho de classe
Carga horária: 20 horas
Vagas: 3
Remuneração: R$ 1.876,61
Auditor de Controle Interno – Área Administrativa, Contábil, Financeira e Orçamentária
Requisito: Superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia, com o respectivo registro no conselho de classe
Carga horária: 20 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
Auditor de Controle Interno – Área Jurídica
Requisito: Superior completo em Direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Carga horária: 20 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
Bibliotecário
Requisito: Superior completo em Biblioteconomia e registro no conselho da classe
Carga horária: 40 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
Cirurgião Dentista I
Requisito: Superior completo em Odontologia e registro no conselho da classe
Carga horária: 30 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
Contador
Requisito: Superior completo em Ciências Contábeis e registro no conselho da classe
Carga horária: 30 horas
Vagas: 3
Remuneração: R$ 1.876,61
Enfermeiro I
Requisitos: Superior completo em Enfermagem e registro no conselho da classe
Carga horária: 30 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.876,61
Engenheiro Agrônomo
Requisito: Superior completo em Agronomia com registro no conselho de classe
Carga horária: 30 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
Engenheiro Ambiental
Requisito: Superior completo em Engenharia Ambiental e registro no conselho da classe
Carga horária: 30
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
Engenheiro Civil
Requisito: Superior completo em Engenharia Civil e registro no conselho da classe Carga horária: 30 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
Engenheiro de Segurança do Trabalho
Requisito: Superior completo em Arquitetura ou Engenharia, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, registro no conselho da classe e no Ministério do Trabalho e Emprego.
Carga horária: 30 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.876,61
Farmacêutico
Requisito: Superior completo em Farmácia e registro no conselho da classe
Carga horária: 30 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.876,61
Fisioterapeuta I
Requisito: Superior completo em Fisioterapia e registro no conselho de classe
Carga horária: 30 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.876,61
Fonoaudiólogo
Requisito: Superior completo em Fonoaudiologia e registro no conselho de classe
Carga horária: 30 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
Médico Clínico
Requisito: Superior completo em Medicina e registro no conselho de classe
Carga horária: 10 horas
Vagas: cadastro de reserva
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.876,61
Médico do Trabalho
Requisito: Superior completo em Medicina e especialização em Medicina do Trabalho com registro no conselho da classe
Carga horária: 10 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
Médico Ginecologista
Requisito: Superior completo em Medicina, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia e registro no respectivo conselho de classe
Carga horária: 10 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.876,61
Médico Pediatra
Requisito: Superior completo em Medicina, certificado de residência em Pediatria e/ou título de especialista em Pediatria, e registro no conselho de classe
Carga horária: 10 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.876,61
Médico Psiquiatra
Requisito: Superior completo em Medicina com residência em Psiquiatria e/ou título de especialista em Psiquiatria, e registro no conselho de classe
Carga horária: 10 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.876,61
Nutricionista
Requisito: Superior completo em Nutrição e registro no conselho de classe
Carga horária: 40 horas
Vagas: 2
Remuneração: R$ 1.876,61
Ouvidor
Requisito: Superior completo em qualquer área de formação
Carga horária: 30 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
Profissional de Educação Física
Requisito: Superior completo em Educação Física e registro no conselho de classe
Carga horária: 40 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.876,61
Psicólogo I
Requisito: Superior completo em Psicologia e registro no conselho de classe
Carga horária: 40 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
Terapeuta Ocupacional
Requisito: Superior completo em Terapia Ocupacional e registro no conselho da classe
Carga horária: 40 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.876,61
Tesoureiro
Requisito: Superior completo em ciências contábeis, estatística, administração de empresas, ciências econômicas e/ou administração pública
Carga horária: 40 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.876,61
SAAE
Engenheiro civil
Requisito: Curso superior completo e registro no conselho da classe
Carga horária: 30 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.983,27
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Contador
Requisito: Nível superior em ciências contábeis e registro no conselho da classe
Carga horária: 30 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.983,28
Controlador
Requisito: Superior completo em ciências contábeis ou direito, e registro no conselho da classe
Carga horária: 20 horas
Vaga: cadastro de reserva
Remuneração: R$ 1.983,28
CÂMARA MUNICIPAL
Contador
Requisito: Superior completo em ciências contábeis e registro no conselho da classe
Carga horária: 40 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 4.062,90
Controlador
Requisito: Superior completo em ciências contábeis, direito, economia ou Administração e registro no conselho da classe
Carga horária: 20 horas
Vaga: 1
Remuneração: R$ 2.478,20