Concurso com salário de até R$ 4 mil em João Neiva

Prefeitura de João Neiva abre concurso Crédito: Divulgação

A Prefeitura, a Câmara, o Instituto de Previdência e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva vão abrir concurso público para preencher 35 vagas para cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 1.876,61 a R$ 4.062,90.

O edital nº 02/2019, que está sob responsabilidade da Fundação São João Batista, foi publicado nesta terça-feira (13).

As inscrições poderão ser feitas de 15 de agosto a 16 de setembro, no site www.fsjb.edu.br . A taxa de participação é de R$ 100.

O concurso contará com provas objetivas e de títulos. Os exames estão marcados para serem aplicados no dia 20 de outubro de 2019.

CONFIRA OS CARGOS

PREFEITURA

Analista Público Administrativo

Requisito: Superior completo em qualquer área de formação

Carga horária: 40 horas

Vagas: 9

Remuneração: R$ 1.876,61

Analista Público de Tecnologia da Informação

Requisito: Superior completo na área de informática ou áreas afins

Carga horária: 40 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.876,61

Arquiteto e Urbanista

Requisito: Superior completo em Arquitetura e Urbanismo, e registro no conselho de classe

Carga horária: 30 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

Arquivista

Requisito: Superior completo em Arquivologia, com registro no conselho de classe

Carga horária: 40 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.876,61

Assistente Social I

Requisito: Superior completo em Serviço Social e registro no conselho de classe

Carga horária: 30 horas

Vagas: 2

Remuneração: R$ 1.876,61

Auditor Fiscal de Arrecadação

Requisito: Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Estatística, Economia ou Direito, com o respectivo registro no conselho de classe

Carga horária: 20 horas

Vagas: 3

Remuneração: R$ 1.876,61

Auditor de Controle Interno – Área Administrativa, Contábil, Financeira e Orçamentária

Requisito: Superior completo em Administração, Ciências Contábeis ou Economia, com o respectivo registro no conselho de classe

Carga horária: 20 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

Auditor de Controle Interno – Área Jurídica

Requisito: Superior completo em Direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Carga horária: 20 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

Bibliotecário

Requisito: Superior completo em Biblioteconomia e registro no conselho da classe

Carga horária: 40 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

Cirurgião Dentista I

Requisito: Superior completo em Odontologia e registro no conselho da classe

Carga horária: 30 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

Contador

Requisito: Superior completo em Ciências Contábeis e registro no conselho da classe

Carga horária: 30 horas

Vagas: 3

Remuneração: R$ 1.876,61

Enfermeiro I

Requisitos: Superior completo em Enfermagem e registro no conselho da classe

Carga horária: 30 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.876,61

Engenheiro Agrônomo

Requisito: Superior completo em Agronomia com registro no conselho de classe

Carga horária: 30 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

Engenheiro Ambiental

Requisito: Superior completo em Engenharia Ambiental e registro no conselho da classe

Carga horária: 30

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

Engenheiro Civil

Requisito: Superior completo em Engenharia Civil e registro no conselho da classe Carga horária: 30 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Requisito: Superior completo em Arquitetura ou Engenharia, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, registro no conselho da classe e no Ministério do Trabalho e Emprego.

Carga horária: 30 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.876,61

Farmacêutico

Requisito: Superior completo em Farmácia e registro no conselho da classe

Carga horária: 30 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.876,61

Fisioterapeuta I

Requisito: Superior completo em Fisioterapia e registro no conselho de classe

Carga horária: 30 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.876,61

Fonoaudiólogo

Requisito: Superior completo em Fonoaudiologia e registro no conselho de classe

Carga horária: 30 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

Médico Clínico

Requisito: Superior completo em Medicina e registro no conselho de classe

Carga horária: 10 horas

Vagas: cadastro de reserva

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.876,61

Médico do Trabalho

Requisito: Superior completo em Medicina e especialização em Medicina do Trabalho com registro no conselho da classe

Carga horária: 10 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

Médico Ginecologista

Requisito: Superior completo em Medicina, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia e registro no respectivo conselho de classe

Carga horária: 10 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.876,61

Médico Pediatra

Requisito: Superior completo em Medicina, certificado de residência em Pediatria e/ou título de especialista em Pediatria, e registro no conselho de classe

Carga horária: 10 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.876,61

Médico Psiquiatra

Requisito: Superior completo em Medicina com residência em Psiquiatria e/ou título de especialista em Psiquiatria, e registro no conselho de classe

Carga horária: 10 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.876,61

Nutricionista

Requisito: Superior completo em Nutrição e registro no conselho de classe

Carga horária: 40 horas

Vagas: 2

Remuneração: R$ 1.876,61

Ouvidor

Requisito: Superior completo em qualquer área de formação

Carga horária: 30 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

Profissional de Educação Física

Requisito: Superior completo em Educação Física e registro no conselho de classe

Carga horária: 40 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.876,61

Psicólogo I

Requisito: Superior completo em Psicologia e registro no conselho de classe

Carga horária: 40 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

Terapeuta Ocupacional

Requisito: Superior completo em Terapia Ocupacional e registro no conselho da classe

Carga horária: 40 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.876,61

Tesoureiro

Requisito: Superior completo em ciências contábeis, estatística, administração de empresas, ciências econômicas e/ou administração pública

Carga horária: 40 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.876,61

SAAE

Engenheiro civil

Requisito: Curso superior completo e registro no conselho da classe

Carga horária: 30 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.983,27

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Contador

Requisito: Nível superior em ciências contábeis e registro no conselho da classe

Carga horária: 30 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.983,28

Controlador

Requisito: Superior completo em ciências contábeis ou direito, e registro no conselho da classe

Carga horária: 20 horas

Vaga: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.983,28

CÂMARA MUNICIPAL

Contador

Requisito: Superior completo em ciências contábeis e registro no conselho da classe

Carga horária: 40 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 4.062,90

Controlador

Requisito: Superior completo em ciências contábeis, direito, economia ou Administração e registro no conselho da classe

Carga horária: 20 horas

Vaga: 1

Remuneração: R$ 2.478,20