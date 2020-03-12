Castelo abre processo seletivo para profissionais de todos os níveis

A seleção vai contratar temporariamente profissionais para atuarem nas unidades de referência da Secretaria com salários até R$ 2.744,11. As chances são para cargos de advogado, assistente social, psicólogo, motorista, operador de serviços de higiene, entre outros.

As inscrições serão realizadas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Castelo (CREAS), localizado na Rua Carlos Lomba, nº 242, no centro da cidade, entre os dias 16 e 20 de março, das 8 às 12 horas e das 13 às 15 horas.