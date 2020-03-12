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Diversos cargos

Castelo abre processo seletivo para profissionais de todos os níveis

As inscrições abrem a partir da próxima segunda-feira (16), com 23 vagas. Há chances para cargos de advogado, assistente social, psicólogo, motorista, operador de serviços de higiene, entre outros

Publicado em 12 de Março de 2020 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 14:32
Prefeitura de Castelo abre 23 vagas de empregos temporários. Crédito: Prefeitura de Castelo
Prefeitura de Castelo anuncia a realização do processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Assistência Social para cargos de nível fundamental, médio e superior. São 23 vagas no total. Os interessados devem ficar atentos, pois as inscrições começam a partir da próxima segunda-feira (16).
A seleção vai contratar temporariamente profissionais para atuarem nas unidades de referência da Secretaria com salários até R$ 2.744,11. As chances são para cargos de advogado, assistente social, psicólogo, motorista, operador de serviços de higiene, entre outros.
As inscrições serão realizadas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Castelo (CREAS), localizado na Rua Carlos Lomba, nº 242, no centro da cidade, entre os dias 16 e 20 de março, das 8 às 12 horas e das 13 às 15 horas.
O candidato deverá preencher e assinar o formulário de inscrição, que está disponível no edital da seleção e apresentar todos os documentos solicitados no edital, dentro de um envelope identificado, com nome e função.

VEJA QUAIS SÃO OS CARGOS OFERECIDOS

ADVOGADO
  • Vagas: 1
  • Requisitos: Ensino superior em Direito reconhecido pelo Ministério da Educação e Registro no Órgão de Classe (OAB). 
ASSISTENTE SOCIAL
  • Vagas: 3
  • Requisitos: Ensino superior completo em Serviço Social, reconhecido pelo Ministério da Educação e Registro no Conselho Regional do Órgão de Classe.
PSICÓLOGO
  • Vagas: 2
  • Requisitos: Ensino superior completo em Psicologia, reconhecido pelo Ministério da Educação e Registro no Conselho Regional da categoria profissional.
TÉCNICO EM SERVIÇOS GERENCIAIS
  • Vagas: 4
  • Requisitos: Ensino médio completo, reconhecido pelo Ministério da Educação e curso básico de informática (com carga horária mínima de 60 horas).  
ASSISTENTE DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO SOCIAL
  • Vagas:
  • Requisitos: Ensino médio completo e curso de Cuidador Social para Crianças e Adolescentes com carga horária de no mínimo 100 horas. 
MOTORISTA
  • Vagas: 3
  • Requisitos: Ensino fundamental incompleto (mínimo), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e possuir CNH categoria B, AB ou superior.
OPERADOR DE SERVIÇOS DE HIGIENE, ASSEIO E LIMPEZA
  • Vagas: 3
  • Requisitos: Ensino fundamental incompleto (mínimo), reconhecido pelo Ministério da Educação.
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