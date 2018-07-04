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Níveis médio e superior

Câmara de Nova Venécia abre concurso com salário de até R$ 5 mil

Inscrições poderão ser feitas de 5 a 19 de julho; provas estão previstas para serem aplicadas no dia 2 de setembro

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 14:08
Câmara de Nova Venécia Crédito: Divulgação Câmara de Nova Venécia
A Câmara de Nova Venécia vai abrir concurso público para contratar profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 5 mil.
A oferta é de três vagas para os cargos de procurador jurídico, técnico legislativo e escriturário. A remuneração é de R$ 5.093, R$ 4.762 e R$ 2.508, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 551 em auxílio-alimentação.
O cargo de procurador jurídico exige curso superior em Direito, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Conhecimentos de Informática. Já as funções de técnico legislativo e escriturário têm como requisito o Ensino Médio completo e Conhecimentos de Informática.
O edital com todas as regras do concurso e horário da aplicação das provas estará disponível aos candidatos a partir desta quinta-feira, 5, nos sites www.gualimp.com.br e www.cmnv.es.gov.br.
As inscrições começam nesta quinta-feira (5), no site www.gualimp.com.br. O prazo vai até 19 de julho de 2018.
A prova será aplicada no dia 2 de setembro. 
A empresa responsável pelo concurso é a Gualimp, de Guaçuí. O concurso público será coordenado pela Comissão do Concurso Público, formada por servidores efetivos da Câmara Municipal de Nova Venécia.
Para o presidente da Câmara, Antonio Emílio, a realização de concurso público é fundamental no processo de transparência e igualdade de oportunidades no serviço público: O certame é a forma mais democrática das pessoas alcançarem cargos públicos por meio da competência e mérito próprios.

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