Arsp anuncia concurso com salário de mais de R$ 5 mil

Prova de concurso: Arsp anuncia cinco vagas no Espírito Santo Crédito: Reprodução internet

A Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) anunciou na tarde desta terça-feira (12) cinco vagas para concurso, para cargos de nível superior. São duas para especialista em regulação e três para analista de suporte técnico.

As duas primeiras vagas têm salário de R$ 5.024,74. As três vagas para analista de suporte técnico têm remuneração inicial prevista de R$ 4.443,60.

O edital será lançado no segundo semestre deste ano. Já as provas devem acontecer apenas em novembro, segundo a agência.