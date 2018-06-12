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Oportunidade

Arsp anuncia concurso com salário de mais de R$ 5 mil

As provas acontecem apenas em novembro e o edital será lançado no segundo semestre

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 19:41
Prova de concurso: Arsp anuncia cinco vagas no Espírito Santo Crédito: Reprodução internet
A Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) anunciou na tarde desta terça-feira (12) cinco vagas para concurso, para cargos de nível superior. São duas para especialista em regulação e três para analista de suporte técnico. 
As duas primeiras vagas têm salário de R$ 5.024,74. As três vagas para analista de suporte técnico têm remuneração inicial prevista de R$ 4.443,60.
O edital será lançado no segundo semestre deste ano. Já as provas devem acontecer apenas em novembro, segundo a agência.
Com informações de Diná Sanchotene

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