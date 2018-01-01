Ano começa com seleções em 7 prefeituras e salário de até R$ 3,5 mil

Prefeitura de Viana inscreve candidatos até esta terça Crédito: Divulgação

Sete prefeituras do Espírito Santo estão com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais temporários. A remuneração pode chegar a R$ 3,5 mil. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

Para as prefeituras de Bom Jesus do Norte e Viana, os interessados podem se inscrever até amanhã.

Já os municípios de Alto Rio Novo e Apiacá abrem as inscrições somente em janeiro, amanhã e na próxima segunda (8) e, respectivamente. As seleção oferecem vagas para vários cargos.

Também no dia 8, a Prefeitura de Iúna abrirá uma seleção para a contratação de professores temporários.

Na Prefeitura de João Neiva, há uma vaga para engenheiro de segurança do trabalho, com salário de R$ 1,9 mil. Neste caso, o prazo segue até 2 de fevereiro.

CONFIRA AS SELEÇÕES

ALTO RIO NOVO

São 43 vagas para cargos de professor. A remuneração vai de R$ 266,08 a R$ 1.633,26. Inscrições de 2 a 8 de janeiro, na sede da prefeitura, que fica na Rua Paulo Martins, 266, bairro Santa Bárbara.

APIACÁ

Formação de cadastro reserva para cargos de auxiliar administrativo; psicólogo e assistente social. Inscrições de 8 a 12 de janeiro, na sede do CRAS, que fica na Rua Euclides Francisco de Souza; s/nº, José Henriques.

BOM JESUS DO NORTE

Há vagas para médico plantonista (4); médico ambulatorial (3); enfermeiro (2); assistente social (1); médico PSF (2); técnico de enfermagem (1) e servente de limpeza (4). A remuneração varia de R$ 937,00 a R$ 3.565,00. Inscrições até esta terça (2), no Departamento de RH, localizado na Praça Astolpho Lobo, 249, Centro.

IÚNA

Formação de cadastro de reserva para o cargo de cuidador. Os candidatos precisam ter o ensino médio completo e curso na área da Educação Especial. A remuneração é de R$ 822,80, mais complemento salarial. Inscrições de 8 a 12 de janeiro de 2018, no site www.iuna.es.gov.br

JOÃO NEIVA

Há uma vaga para engenheiro de segurança do trabalho. A remuneração é de R$ 1.982,22. Inscrições até 2 de fevereiro, na prefeitura, localizada na Avenida Presidente Vargas, 157, Centro.

PIÚMA

Formação de cadastro de reserva para de professores A Educação Infantil e Ensino Fundamental, Professor B nas áreas de Português, História, Matemática, Geografia, Ciências, Educação Física, Inglês e Artes e de Professores Pedagogo - PP. A remuneração varia de R$ 1.585,80 a R$ 1.858,16. Inscrições no Centro de Educação Integrada " Euzinha Nery", Rua Belo Horizonte, s/nº no Bairro Piuminas nos dias 3 e 4 de janeiro de 2018.

VIANA