8 mil vagas em cursos gratuitos no ES com duração de até 1 mês

Elaine Esteves fez curso on-line de qualificação, abriu o próprio negócio e viu sua renda crescer quatro vezes Crédito: Feliphe da Costa de Andrade/divulgação

Os cursos de qualificação são uma ótima oportunidade para quem quer aprender uma profissão e conseguir um emprego ou abrir o próprio negócio. Melhor ainda se for possível se qualificar de graça, sem sair de casa e se os cursos podem ser feitos em menos de um mês.

O projeto OportunidadES está com oito mil vagas abertas para quem quer estudar a distância. São 20 opções de cursos com a duração de 80 horas. As aulas são feitas on-line. Os aprovados poderão estudar no horário que quiser e de qualquer aparelho com internet, como celular, tablete ou computador.

Do total de cursos, 10 são inéditos: agente comunitário de saúde; auxiliar contábil; auxiliar de faturamento; alfabetização e letramento na educação infantil; cuidador social; gestão comercial; informática básica: Windows, Word, Excel, e Power Point; oratória - a arte de falar em público; práticas pedagógicas e inclusão: atuação no espaço escolar; e recreação e o brincar na educação infantil.

Os interessados podem se inscrever até 18 de setembro, no endereço eletrônico www.oportunidades.es.gov.br.

Os alunos recebem certificação do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, escola administrada pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), responsável pelo projeto. A escola também disponibiliza os professores que gravam as videoaulas e preparam as apostilas fornecidas para o download gratuito dos alunos.

Para participar dos cursos, o candidato precisa ter mais de 16 anos, acesso à internet e noções básicas de informática e navegação. Será permitida apenas uma inscrição por curso.

A lista com os classificados sairá no dia 25 de setembro e as aulas vão começar no dia 9 de outubro, no ambiente virtual de aprendizagem dentro do site www.oportunidades.es.gov.br. Essa é a quarta vez que o projeto oferece cursos a distância.

EMPREENDEDORA

Elaine Esteves estava desempregada quando fez o primeiro curso on-line do projeto em maio do ano passado. Depois da primeira qualificação, ela abriu o próprio negócio e hoje também trabalha com carteira assinada. O primeiro curso foi o de criação de imagem para propaganda.

Perdi o emprego e não tinha dinheiro para pagar o aluguel ou uma qualificação. Depois de quatro semanas de curso, abri minha empresa. Também fiz as qualificação de desenvolvimento de site e marketing digital. Em três meses já ganhava quatro vezes mais do que no restaurante que trabalhava anteriormente. Os cursos abriram muitas portas, conta.

Inscrições

Podem ser feitas até o dia 18 de setembro, através do site www.oportunidades.es.gov.br.

Aulas

Serão realizadas de 9 de outubro a 6 de novembro. Os selecionados poderão estudar no horário que quiser e de qualquer aparelho com internet, como celular, tablete ou computador. O aluno matriculado só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de 60% do curso.