300 vagas para quem quer aprender uma profissão em Viana

Há oportunidades para o curso de Excel Crédito: Pinterest

Quem quer aprender uma profissão e mora em Viana já pode se inscrever em um dos cursos do Projeto Oportunidades. A oferta é de 300 vagas em em 10 opções de cursos.

Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de outubro de 2018, no site

. Todos os cursos são de graça para os alunos. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 19 de outubro.

Para participar, é necessário morar no município e ter mais de 16 anos. No caso dos cursos da área da Saúde, a exigência é ter mais de 18 anos.

Os cursos serão realizados no Centro de Qualificação Profissional, em Viana.

CONFIRA AS VAGAS

Atendimento ao cliente (30)

Auxiliar de estoque e armazenamento (30)

Auxiliar de logística e produção (30)

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Auxiliar de secretaria (30)

Auxiliar de departamento pessoal (30)

Cuidador infantil (30)

Excel avançado (30)

Preparação de massas caseiras (30)

Recepcionista (30)