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Qualificação

300 vagas para quem quer aprender uma profissão em Viana

São 300 vagas destinadas aos moradores de Viana; inscrições podem ser feitas até o dia 14 de outubro de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 14:50

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 14:50

Há oportunidades para o curso de Excel Crédito: Pinterest
Quem quer aprender uma profissão e mora em Viana já pode se inscrever em um dos cursos do Projeto Oportunidades. A oferta é de 300 vagas em em 10 opções de cursos.
Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de outubro de 2018, no site
www.oportunidades.es.gov.br
. Todos os cursos são de graça para os alunos. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 19 de outubro.
Para participar, é necessário morar no município e ter mais de 16 anos. No caso dos cursos da área da Saúde, a exigência é ter mais de 18 anos.
Os cursos serão realizados no Centro de Qualificação Profissional, em Viana.
CONFIRA AS VAGAS
Atendimento ao cliente (30)
Auxiliar de estoque e armazenamento (30)
Auxiliar de logística e produção (30)
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Auxiliar de secretaria (30)
Auxiliar de departamento pessoal (30)
Cuidador infantil (30)
Excel avançado (30)
Preparação de massas caseiras (30)
Recepcionista (30)
 

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