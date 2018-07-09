27 concursos públicos abertos com salários de até R$ 24,8 mil

Polícia Militar do ES está com inscrições abertas para 250 vagas para o cargo de soldado Crédito: Carlos Alberto Silva

Pelo menos 27 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

A remuneração pode chegar a R$ 24.818,90 no Ministério Público da Paraíba (MPPB). A oferta é de 10 vagas para o cargo de promotor. As inscrições seguem até o dia 25 de julho.

No Espírito Santo, estão abertas 417 vagas na Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). As chances são para soldados e oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

IPHAN

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) vai abrir concurso público para preencher 411 vagas. A remuneração ofertada varia de R$ 3.419,97 a R$ 5.035,29 por jornada semanal de trabalho de 40 horas. As oportunidades são para os cargos de Analista I (104), Técnico I (176) e também Auxiliar Institucional (131). As vagas foram distribuídas por todo o país. Para o Espírito Santo, a oferta é de seis vagas. Os interessados podem se inscrever via internet, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br , até as 18 horas do dia 9 de julho de 2018. A taxa é de R$ 84 para nível médio e R$ 117 para nível superior.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE/SP) divulgou o edital de abertura de um novo concurso público, com 1.495 vagas para o cargo de agente de organização escolar. As oportunidades são para nível médio completo, com remuneração de R$ 1.142,64 e jornadas de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições vão até 10 de julho, e devem ser feitas pelo site www.makiyama.net.br . A taxa de participação custa R$ 32

POLÍCIA CIVIL DE GOIÁS

O governo de Goiás divulgou o edital do concurso para delegado da Polícia Civil de Goiás (PC/GO). Serão preenchidas 100 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 19.242,52 e os interessados devem ter curso superior em direito. Os contratados atuarão em delegacias no interior do Estado e terão jornada semanal de 40 horas. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 de 11 de julho, no site www.nucleodeselecao.ueg.br . O valor da taxa é de R$ 200.

PREFEITURA DE MARECHAL FLORIANO

A Prefeitura de Marechal Floriano vai contratar profissionais para atuar na área da Saúde. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. Há oportunidades são para quem tem níveis técnico e superior nos cargos de Técnico de Enfermagem, Enfermeiro (Plantonista), Médico - Clínico Geral (Plantonista), Médico - Clínico Geral (ESF), Médico - Pediatra (Plantonista), Médico - Pediatra (Ambulatorial) e Odontólogo (ESF). A carga horária é de 30h a 40h semanais ou 8h e 12h para plantão. A remuneração varia de R$ 891,00 a R$ 8.500,00. As inscrições podem ser feitas no dia 9 de julho de 2018, das 8h às 11h e das 13h às 17h, e nos dias 10 e 11 de julho de 2018, das 8h às 12h, no Auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Floriano, que fica na Rua Belarmino Pinto, s/n, Centro, Marechal Floriano.

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO

A Polícia Militar do Estado de Pernambuco (PM/PE) vai abrir concurso público com 500 vagas para o cargo de soldado. Para ingressar na carreira de soldado é necessário ter ensino médio completo, carteira de habilitação na categoria B, altura mínima de 1,60m para as mulheres e 1,65 para os homens e idade entre 18 e 28 anos. O salário inicial é de R$ 2.819,88. As inscrições podem ser feitas no site www.upenet.com.br , até o dia 16 de julho de 2018.

PREFEITURA DE PRESIDENTE KENNEDY

A Prefeitura de Presidente Kennedy abriu concurso público com 44 vagas para a contratação de professores. São oportunidades para MAMPA - Séries Iniciais do Ensino Fundamental (10) e Educação Infantil (19); MAMPP - Pedagogo (2); e MAMPB - Artes (1), Ciências (2), Educação Física (2), Geografia (1), História (1), Inglês (1), Língua Portuguesa (2) e Matemática (3). Os contratados devem cumprir jornadas de 25h a 40h semanais com remuneração que pode variar de R$ 2.184,83 a R$ 3.495,72. As inscrições podem ser feitas no site www.ibade.org.br , até 16 de julho. A taxa de participação é de R$ 73,00.

CÂMARA DE CASTELO (ES)

A Câmara da cidade de Castelo reabriu as inscrições para o concurso público para o cargo de Analista de Controle Interno. Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de julho de 2018 por meio do endereço eletrônico www.consesp.com.br

PREFEITURA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de motoristas. A remuneração é de R$ 1.581,86, para carga horária de 44 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 12 de julho de 2018, na sede da prefeitura, que fica na Avenida. Evandi Américo Comarela, 385, bairro Esplanada, Venda Nova do Imigrante. O atendimento ocorre na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 5º andar, das 8 às 16 horas. Para participar do processo seletivo é necessário ter os anos iniciais do ensino fundamental e carteira de habilitação D.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou nesta quarta-feira (27) o edital de abertura do concurso público de admissão à carreira de diplomata. A oferta é de 26 vagas na classe inicial de terceiro secretário. A remuneração inicial é de R$ 18.059,83. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa ter nível superior em qualquer formação. O certame será realizado pelo Instituto Rio Branco IRBr, com a colaboração do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os interessados podem se inscrever até as 18 horas do dia 16 de julho de 2018, no site www.cespe.unb.br

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA (SP)

A Prefeitura de Santana de Parnaíba está com inscrições abertas para dois concursos públicos para cargos de níveis médio e superior. O edital nº 03/2018 tem oportunidades para Assistente Técnico Jurídico e Procurador. Enquanto o edital nº 04/2018 tem oportunidades para Agente de Trânsito; Fiscal Municipal; Técnico Tributário; Telefonista; Analista Tributário e Professores PEB II das seguintes áreas/ disciplinas: Educação Especial - Atendimento Educacional Especializado AEE, Educação Especial - Deficiência Auditiva, Educação Especial - Deficiência Intelectual e Educação Especial - Deficiência Visual. Esses profissionais vão receber remunerações entre R$ 1.525,18 a R$ 6.268,70, para atuação em jornadas de 30h a 40h semanais. As inscrições podem ser feitas pelo site www.institutomais.org.br até as 17h de 19 de julho de 2018.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA

A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) abriu inscrições do concurso público que vai preencher mais de 100 vagas. As oportunidades são para consultor legislativo, analista legislativo e assistente legislativo. Os salários variam de R$ de R$ 3.898,11a R$ 11.380,45. Para consultor legislativo são 6 vagas, sendo duas para assessoramento em orçamentos e quatro de assessoramento legislativo, ambas de nível superior. Já para analista legislativo, que exige nível superior, são ofertadas 55 chances. As inscrições podem ser feitas até 19 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA II

Também estão abertas inscrições para o concurso que visa a contratação de advogado. Estão disponíveis quatro vagas de nível superior. A função tem carga horária de 40h e vencimento básico de R$18.713,03. As inscrições podem ser feitas até 19 de julho, no site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu inscrições para concurso de professores do ensino básico, técnico e tecnológico, até o dia 19 de julho, exclusivamente na internet, no site www.ifrs.edu.br . As vagas são para nove campi. A remuneração inicial vai de R$ 4.455,22 a R$ 9.585,67. O servidor terá direito ao auxílio alimentação e poderá solicitar outros benefícios de acordo com a legislação em vigor. A inscrição custa R$ 150.

CÂMARA DE NOVA VENÉCIA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara de Nova Venécia. São três oportunidades disponíveis, nos cargos de Escriturário I (1); Técnico Legislativo (1) e Procurador Jurídico (1), que, em jornadas de 30h semanais, os contratados devem receber salários que partem de R$ 2.508,56 e podem chegar até R$ 5.093,29. Os interessados em participar do certame precisam arcar com o custo de R$ 70,00 a R$ 100,00 e se inscrever no endereço eletrônico www.gualimp.com.br , no período de 5 a 19 de julho de 2018.

TRT DE RONDÔNIA E ACRE

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT 14), que abrange os Estado de Rondônia e Acre, está com inscrições abertas para o concurso público para a carreira de analista judiciário. A seleção vai preencher duas vagas imediatas, além de formar cadastro reserva para eventuais oportunidades. As vagas estão distribuídas entre as especialidades de estatística e psicologia. Interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de nível superior na área a que pretende concorrer, além de registro no órgão de classe. A remuneração inicial é de R$ 11.006,83. As inscrições podem ser feitas até as 14h de 20 de julho, no site www.concursosfcc.com.br

PREFEITURA DE PRADOS (MG)

A Prefeitura de Prados, no Estado de Minas Gerais, divulgou o edital de abertura de concurso público com 62 vagas para todos os níveis de escolaridade. Com jornadas de 20 a 44 horas semanais, os profissionais selecionados devem receber remunerações entre R$ 954,00 e R$ 7.583,08. Mas, antes, haverá aplicação das etapas de Provas Objetiva Escrita, Prática e de Títulos. Os interessados devem se inscrever até 22 de julho de 2018, pelo site www.maximaauditores.com.br . As taxas vão R$ 38,00 a R$ 200,00.

POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS

Estão abertas as inscrições do concurso da Polícia Militar de Alagoas (PM AL) destinado a preencher 500 vagas de soldado para reforçar o efetivo da corporação. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65 para homens. Durante o período de formação, os recrutas terão vencimentos de R$ 1.453,14. Após a conclusão do curso, já na condição de soldado, o salário subirá para R$ 3.744,47. As inscrições vão até as 18 horas de 24 de julho, no site www.cespe.unb.br . O valor da taxa é de R$ 95.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) abriu concurso com 10 vagas. O subsídio aos aprovados é de R$ 24.818,90. De acordo com o edital, as inscrições vão até as 23h59 do dia 25 de julho e devem ser feitas no site www.concursosfcc.com.br . A taxa de inscrição custa R$ 285 e deve ser paga até o mesmo dia do encerramento das inscrições.

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Após suspensão em agosto de 2017, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) republicou os cinco editais dos concursos públicos que visam o preenchimento de 59 vagas de níveis médio e superior. A seleção ainda contará com formação de cadastro reserva de futuras oportunidades. As remunerações iniciais são de R$ 10.650,18 para ensino médio e R$ 15.879,40 para nível superior, para carga horária semanal de 30 horas. As inscrições podem ser feitas até as 14h de 25 de julho, através da página eletrônica www.concursosfcc.com.br

POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS DO ES

Começam nesta segunda-feira (25) as inscrições para os concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. A oferta é de 417 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 5,8 mil. Para a PM, são 290 vagas, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já para o Corpo de Bombeiros, a oferta é de 127 chances, das quais 120 são para soldados e 7 oficiais. O subsídio bruto dos soldados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07. Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 26 de julho, pela internet, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br . A taxa de participação dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados é R$ 60.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

A Polícia Militar Minas Gerais (PM - MG) divulgou edital para a contratação de 1.560 vagas para o cargo de Soldado 2ª Classe para o Curso de Formação de Soldados, sendo 1.404 destinadas a homens e 156 para mulheres, tendo como requisitos possuir altura mínima de 1,60m, ter entre 18 e 30 anos de idade na data da inclusão. É preciso ainda ter nível superior. A remuneração básica inicial para soldado é de R$ 3.278,74. As inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br , até o dia 30 de julho de 2018.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulga quatro Concursos Públicos para Professores Doutores que devem atuar nos Centros Tecnológico, de Ciências da Saúde, Universitário Norte e de Artes. São oportunidades em regime de 40h semanais ou de Dedicação Exclusiva para ministrar aulas nas áreas de Engenharia Mecânica/Controle de Sistemas Mecânicos (1); Medicina/ Pediatria (2); Farmácia/ Farmacotécnica (1); e Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo (1). A remuneração dos Docentes pode variar de R$ 3.121,76 a R$ 9.585,67. A taxa custa R$ 250,00 e os candidatos podem se inscrever até 3 de agosto de 2018, no departamento que oferece a vaga.

PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA (MG)

A Prefeitura de Santa Bárbara, localizada no interior de Minas Gerais, divulgou edital de concurso público destinado a preencher 136 vagas imediatas. Os salários variam de R$ 954 a R$ 15.430,50. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. As inscrições seguem até as 20h de 3 de agosto, por meio do site da banca Fundep . As taxas custam entre R$ 60 e R$ 120.

MARINHA

A Marinha do Brasil divulgou mais um concurso de admissão. A oferta é de 30 vagas para o Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada do Corpo de Praças da Armada. As oportunidades são para profissionais de Eletroeletrônica (14) e Mecânica (16). Podem participar candidatos do sexo masculino, com nível médio/ técnico e idade entre 15 e 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2019. São aceitas para estas áreas as titulações de Técnico em Automação Industrial; Técnico em Eletroeletrônica; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Eletrônica; Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Mecatrônica, e Técnico em Manutenção Automotiva; Técnico em Mecânica; Técnico em Mecatrônica e Técnico em Refrigeração e Climatização. As inscrições podem ser feitas até 3 de agosto de 2018, por meio do site www.marinha.mil.br , ou nas respectivas Organizações Militares da Marinha. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa é de R$ 70,00. A remuneração do cargo é de R$ 3.825.

SECRETARIA DA FAZENDA DE GOIÁS

A Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás (Sefaz-GO) vai abrir concurso público com 28 vagas para o cargo de auditor fiscal da receita estadual. Haverá, ainda, formação de cadastro de reserva para vagas. Para participar, é necessário ter curso superior em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 20.940,62 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições poderão ser feitas, exclusivamente via internet, no período das 10h do dia 26 de julho às 14h de 24 de agosto, no site www.concursosfcc.com.br

TRIBUNAL DE CONTA DE MINAS GERAIS

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) vai abrir concurso público com vagas de analista de controle externo, que exige formação em nível superior. Os salários são de R$ 7.165,87, para carga horária de 30 horas semanais. Há oportunidades nas áreas de administração (2), ciências atuariais (2), ciências contábeis (12), ciência da computação (2), ciências econômicas (4), direito (9) e engenharia (4). As inscrições podem ser realizadas a partir de 6 de agosto até 4 de setembro, por meio do site www.cespe.unb.br . A taxa de participação é de R$ 140.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39. Os interessados poderão se inscrever de 12 de setembro de 2018, a partir das 9h, até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br . A taxa é de R$ 160,00.