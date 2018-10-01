23 concursos públicos com salários de quase R$ 25 mil

Estudo para prova de concurso Crédito: Komsomolec / Pixabay

Pelo menos 23 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Os salários chegam a R$ 24.818,71 no Tribunal de Justiça de São Paulo. No Espírito Santo, a Câmara de Marilândia abriu concurso para contratar seis servidores. Há ainda oportunidades para professores da Ufes e do Ifes.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

LIQUIGÁS

A Liquigás Distribuidora abriu novo concurso público com 1.349 vagas, sendo 74 para preenchimento imediato e 1.275 para formação de cadastro de reserva. A seleção oferece oportunidades em diversos cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.321 a R$ 4.894. Os selecionados recebem também outros benefícios: vale gás; vale refeição, vale alimentação; vale transporte; convênio farmácia; convênio odontológico; auxílio a filho (a) excepcional; auxílio funeral; seguro de vida em grupo; auxílio-creche; adicional por tempo de serviço e plano de previdência Liquigás. Do total de oportunidades, seis são para o Espírito Santo (uma para preenchimento imediato e cinco para cadastro de reserva). O cargo é o de profissional de vendas júnior, que exige o nível superior. Os interessados podem se inscrever até as 23h50 do dia 1º de outubro de 2018, pelo site www.cesgranrio.org.br . A taxa de inscrição custa R$ 37,00 para os cargos de nível

PREFEITURA DE VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de profissionais de nível superior. Há oportunidades para profissionais dos cargos de Psicólogo (1), PEB IV - Professor de Educação Básica IV - Coordenar de Turno (1) e Professor de Educação Básica IV - Função Pedagógica (1). A jornada de trabalho é de 40 a 44 horas semanais e salário de R$ 2.987,98 a R$ 4.298,13. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br , até o dia 1º de outubro de 2018 (horário de Brasília - DF).

POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA

A Polícia Militar de Roraima (PM/RR) vai reabrir no dia 24 de agosto as inscrições do concurso público para a carreira de soldado. A oferta é de 400 vagas, sendo 340 destinadas a homens e 60 a mulheres. Os candidatos devem ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "B" ou superior e idade entre 18 e 35 anos. Para participantes dos sexos feminino e masculino, a altura mínima exigida é de 1,55m e 1,60m, respectivamente. A remuneração inicial é de R$ 4.792,96. Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de outubro, por meio do site cpc.uerr.edu.br . A taxa custa R$ 180.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou edital do novo concurso para os cargos de técnico-administrativos nos municípios de Vitória e Alegre. No total, são 14 vagas para as funções de Técnico de Laboratório - Análises Clínicas (1); Técnico em Mecânica (2); Técnico em Instrumentação (1); Técnico em Radiologia (1); Técnico de Tecnologia da Informação (2); Técnico em Equipamentos Médico - Odontológicos (1); Músico (1); Biólogo (1); Produtor Cultural (1); Médico - Clínico Geral (1); Diretor de Artes Cênicas (1) e Fisioterapeuta (1). Com jornadas de 20 a 40 horas semanais, os profissionais selecionados de níveis Médio/ Técnico e Superior devem receber remunerações entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, além de Auxílio-Alimentação de R$ 458,00. Os interessados podem se inscrever até 7 de outubro de 2018, no site www.progep.ufes.br. As taxas vão de R$ 90,00 a R$ 130,00.

POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ

A Polícia Civil do Paraná (PC PR) divulgou edital de concurso público destinado a preencher 100 vagas de escrivão, com salário inicial de R$ 5.752,41. O cargo pode ser disputado por profissionais com curso superior em qualquer área, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "B" ou superior e idade mínima de 21 anos. As inscrições podem ser feitas até as 23h de 9 de outubro, por meio do site www.cops.uel.br . O valor da taxa é de R$ 120.

SECRETARIA DA FAZENDA DE SANTA CATARINA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (Sefaz/SC). A seleção visa o preenchimento de 90 vagas para o cargo de auditor-fiscal da Receita Estadual, nível I, sendo cinco reservadas a candidatos com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as especialidades de auditoria e fiscalização (60 vagas), gestão tributária (15) e tecnologia da informação (15). Interessados devem possuir diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de conhecimento. A remuneração inicial é de R$ 22.853,33, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até as 14h do dia 10 de outubro, no site www.concursosfcc.com.br

IFES

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o concurso público que tem como objetivo preencher 21 vagas para cargo de professor. A carga horária é de 40 horas semanais, com regime de Dedicação Exclusiva, com remunerações que variam de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação. A taxa é de R$ 150,00 e os interessados podem se inscrever até 14 de outubro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.ifes.edu.br

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra abriu processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. O objetivo da seleção é preencher cadastro de reserva em diversas especialidades. A remuneração é de R$ 3.222,98, mais auxílio alimentação de R$ 300,00. A carga horária é de 20 horas semanais. As chances são para médicos cardiologista, cirurgião geral, clínico geral diarista, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologista /obstetra, infectologista, ortopedista, otorrinolaringologista, pneumologista e psiquiatra. As inscrições podem ser feitas no site processoseletivo.serra.es.gov.br até as 23h59 do dia 10 de outubro de 2018.

INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) abriu concurso público para preencher 45 vagas para o cargo de professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Em regime de Dedicação Exclusiva os Docentes devem atuar em jornada de 40 horas semanais, a remuneração varia de R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92. As inscrições podem ser feitas no dia 14 de outubro do mesmo ano, e são recebidas via internet, no endereço eletrônico www.ifgoiano.edu.br/concursos . A taxa é de R$ 150,00.

BANCO DO NORDESTE

O Banco do Nordeste divulgou o edital de abertura do concurso público que visa a preencher 700 vagas em várias unidades do país. Do total de oportunidades, oito são para preenchimento imediato e 692 para cadastro reserva. Candidatos com nível médio podem se candidatar à carreira de analista bancário I (4 vagas mais 496 de cadastro de reserva). A remuneração inicial é de R$ 2.854,68. O cargo de especialista técnico I - analista de sistema (4 + 196 CR). O salário é de R$ 4.941,17. A carga horária dos servidores do Banco do Nordeste é de 30 horas semanais. As inscrições serão aceitas até as 18h de 15 de outubro, no site www.cespe.unb.br/concursos . A taxa de participação é de R$ 59 (cargo de nível médio) ou R$ 67 (superior).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAPÁ

A Secretaria de Estado da Administração do Amapá publicou edital de abertura de concurso com 550 vagas para o quadro de pessoal do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). Do total de oportunidades, 110 são imediatas e 440 para formação de cadastro reserva (CR). A seleção é aberta para quem tem o nível médio. As chances são para os cargos de educador social penitenciário  masculino (8 + 32 CR), educador social penitenciário  feminino (2 + 8 CR), agente penitenciário  masculino (80 + 320 CR) e agente penitenciário  feminino (20 + 80 CR). O salário inicial é de R$ 3.318,64 por mês. Os interessados devem se inscrever até as 14h de 15 de outubro no site www.concursosfcc.com.br . A taxa é de R$ 85.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATER/CE) está com inscrições abertas para o concurso que tem como objetivo preencher 2.893 vagas, sendo 263 imediatas e 2.630 destinadas a formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. A remuneração é de R$ 1.925,35 para curso técnico e R$ 3.630,66 para nível superior, além de gratificação por titulação calculadas em cima do salário base (especialista corresponde a 15% e mestre e doutor a 30%). Os interessados podem se inscrever até 15 de outubro,no site www.cetrede.com.br

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF) publicou o edital de concurso público para preenchimento de 236 vagas do seu quadro de pessoal. Do total de ofertas, 59 são efetivas e 177 para formação de cadastro reserva (CR). As chances são para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 2.500 a R$ 4.995,45. As inscrições devem ser feitas até 16 de outubro, pelo endereço eletrônico www.quadrix.org.br . Os valores da taxa de participação são de R$ 33,50 para ensino médio e curso técnico e R$ 41,50 para formação superior.

POLÍCIA CIVIL DE RORAIMA

A Polícia Civil do Estado de Roraima (PC/RR) vai abrir concurso público para preencher 330 vagas, sendo 38 para cargos de nível médio e 292 para formação superior. Quem tem o ensino médio pode concorrer aos cargos de auxiliar de perito criminal (23 vagas) e auxiliar de necropsia (15), cujo salário inicial é de R$ 3.035,16. Já os profissionais de nível superior podem concorrer às funções de delegado de polícia (35), médico legista (6), odonto-legista (2), escrivão (120), agente (100), papiloscopista (15) e perito criminal nas especialidades de engenharia mecânica (2), engenharia civil (1), engenharia elétrica ou engenharia eletrônica (2), química, engenharia química ou farmácia (1), ciências contábeis (2), engenharia florestal (1), geologia (1), física (1) e computação científica ou sistemas de informação (3). As remunerações partem de R$ 4.552,75 e chegam a R$ 18.387,42. As inscrições devem ser feitas na página eletrônica www.vunesp.com.br , até 16 de outubro. Os valores da taxa de participação variam de R$ 120 a R$ 260.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) abriu as inscrições do concurso público para o cargo de juiz substituto. Ao todo são oferecidas 310 vagas, sendo 16 destinadas a portadores de deficiência. Para concorrer ao cargo é necessário possuir formação superior em direito, com pelo menos três anos de atividade jurídica comprovada. A remuneração inicial da carreira é de R$ 24.818,71. As inscrições podem ser feitas no site www.vunesp.com.br . A taxa é de R$ 248,18. O prazo vai até 16 de outubro.

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) vai abrir concurso público para preencher 119 vagas em Unidades Policiais das Delegacias Regionais do Interior do Estado. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, que devem atuar na função de Escrivão de Polícia. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração inicial é de R$ 4.098,39. Os interessados podem se inscrever até as 23h do dia 22 de outubro, pela internet, nos endereços acadepol.policiacivil.mg.gov.br ou www.fumarc.com.br . A taxa é de R$ 160,00.

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

A Prefeitura de São José dos Campos (SP) anuncia três Concursos Públicos destinados ao provimento de 40 vagas em diversos cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 1.435,30 a R$ 6.802,52. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.vunesp.com.br , até as 20h do dia 25 de outubro de 2018. A taxa de participação varia entre R$ 56,50 e R$ 82,20.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Ministério Público de Pernambuco (MP/PE) para as carreiras de técnico e analista. A seleção visa o preenchimento de 23 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência e quatro aos negros. Haverá, ainda, formação de cadastro reserva para futuras oportunidades. A remuneração varia de R$ 3.171,52 a R$ 4.809,54. As inscrições podem ser feitas no site www.concursosfcc.com.br , até as 14h do dia 26 de outubro.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) abriu concurso público para contratar Professor do Magistério Superior, na classe Adjunto. A oferta é de seis vagas e a remuneração pode chegar a R$ 9.600,92, no regime de trabalho de dedicação exclusiva. Para a área de conhecimento de Enfermagem/ Enfermagem de Saúde Pública Enfermagem de Doenças Infecciosas (1), as inscrições seguem até 22 de outubro de 2018, na Secretaria do Departamento de Enfermagem. Há ainda vagas para Docentes que devem atuar na área/ subárea de Zoologia/ Fisiologia dos Grupos Recentes (1), Educação/ Métodos e Técnicas de Ensino (1), Farmácia/ Farmácia Clínica, Assistência e Atenção Farmacêuticas (1), Educação/ Tópicos em Educação/ Educação Rural (1) e Física/ Física Atômica e Molecular (1). O prazo para essas áreas segue até 30 de outubro de 2018. A taxa é de R$ 250.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo (CRMV-ES) abriu concurso público para contratar novos servidores. A seleção visa a preencher vagas iniciais, além da formação do cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas de 5 de novembro de 2018, no site Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo . A taxa de participação varia de R$ 65,00 a R$ 80,00. As oportunidades são para candidatos de níveis médio e superior, em cargos como advogado, agente de fiscalização, agente administrativo e auxiliar de serviços gerais. A remuneração R$ 3,5 mil.

CÂMARA DE MARILÂNDIA

A Câmara de Marilândia divulgou o edital de abertura de concurso público com seis vagas de níveis fundamental, médio e superior. O certame oferece oportunidades para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (1); Recepcionista (1); Técnico Administrativo (1); Técnico Legislativo (1); Contador (1) e Controlador Interno (1). A carga horária é de 30h semanais e a remuneração varia de R$ 954,00 a R$ 2.800,00. As inscrições podem ser feitas de 3 de outubro de 2018 a 6 de novembro, no endereço eletrônico www.idcap.org.br

CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abriu concurso público para preencher 500 vagas para o cargo de soldados bombeiros militar do quadro de praças combatentes e do quadro de praças especialistas. Para participar do certame, é precisa ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. O ingresso do candidato aprovado será realizado na graduação de soldado de 2ª classe, com vencimento inicial de R$ 3.506,40, além de abono fardamento e assistências médico-hospitalar, psicológica e odontológica. Concluído o curso com aproveitamento, o soldado de 2ª classe será promovido a graduação de soldado de 1ª classe e receberá a remuneração básica de R$ 4.098,42. Os interessados poderão se inscrever no site www.gestaodeconcursos.com.br , até as 19h de 27 de novembro. A taxa é de R$ 81,96.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL