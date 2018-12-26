23 concursos públicos abertos com salário de até R$ 29 mil

Concursos públicos com oportunidades em todo o país Crédito: Reprodução internet

Pelo menos 23 concursos públicos estão com inscrições abertas no país e reúnem milhares de vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva  ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do certame.

Os salários chegam a R$ 29.114,95 na Assembleia Legislativa de Goiás.

No Espírito Santo, as prefeituras de Aracruz, Viana e Itapemirim abriram concurso para a contratação de novos servidores. Já em Piúma, as chances são para guarda-vidas temporários.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS

O Poder Legislativo de Goiás vai preencher 80 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior. Os salários vão de R$ 5.789,37 a R$ 29.114,95. Para concorrer ao cargo de procurador, é necessário ser bacharel em direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração é de R$ 29.114,95. Já para analista, há vagas nas categorias funcionais de arquiteto, arquivologista, assistente social, cirurgião-dentista, comunicador social, contador, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, engenheiro eletricista, fisioterapeuta, médico (cardiologista, clínico, do trabalho, ginecologista, ortopedista, psiquiatra), psicólogo organizacional, revisor ortográfico e segurança da informação. O salário é de R$ 7.931,53.E para assistentes, há chances de nível médio e/ou técnico para policial legislativo, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em segurança do trabalho e tradutor-intérprete de Libras. Para estes servidores, o salário será de R$ 5.789,37. As inscrições podem ser feitas até 27 de dezembro, pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) , que é a banca organizadora do concurso.

SECTI

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai abrir processo seletivo para a contratação temporária de professores para atuarem nas duas escolas técnicas do Estado: o Centro Estadual de Educação Técnica (Ceet) Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha. A remuneração varia de R$ 1.148,51 a R$ 3.732,67. Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 28 de dezembro de 2018 no site www.selecao.es.gov.br . A seleção vai formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade

PREFEITURA DE PIÚMA

Estão abertas até o dia 31 de dezembro de 2018 as inscrições para o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Piúma. a oferta é de 36 vagas para o cargo de guarda-vidas. Com jornada semanal de 40h semanais, os novos servidores devem fazer jus à remuneração de R$ 1.045,63, acrescido de auxílio alimentação de R$ 359,70. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no site www.controladoria.piuma.es.gov.br

ITAIPU BINACIONAL

Serão abertas no dia 26 de novembro as inscrições do concurso público da Itaipu Binacional, localizada no Estado do Paraná. A seleção visa preencher 23 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. Ofertas serão lotadas nas cidades de Curitiba, Guaíra, Santa Helena e/ou Foz do Iguaçu. A remuneração varia de R$ 3.190,33. a R$ 7.090,22. Os interessados podem se inscrever até as 17h do dia 2 de janeiro de 2019, no site www.nc.ufpr.br . Os valores da taxa de inscrição são de R$ 67 (ensino médio), R$ 78 (curso técnico) e R$ 100 (formação superior).

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SANTA CATARINA

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Departamento Estadual de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina (Deinfra/SC). A seleção visa o provimento de 50 vagas para o cargo de engenheiro, sendo três reservadas a pessoas com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as especialidades de engenharia civil (43 vagas), engenharia elétrica (2), engenharia florestal (2), engenharia mecânica (1) e engenharia ambiental (2). Interessados devem possuir nível superior na área a que pretendem concorrer, além de registro no órgão de classe. A remuneração inicial oferecida pela Deinfra é de R$ 6.735,24 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, já inclusas as gratificações e o auxílio-alimentação no valor de R$ 264. As inscrições podem ser feitas até as 16h de 2 de janeiro de 2019. A ficha cadastral estará disponível no endereço eletrônico da Fepese deinfra2018.fepese.org.br . O valor da taxa de participação é de R$ 100.

PREFEITURA DE GRAMADO (RS)

Estão abertas as inscrições No Estado do Rio Grande do Sul, o município de Gramado está com inscrições abertas em três editais de concurso público que somam 108 vagas, além de formação de cadastro reserva (CR). Ofertas serão lotadas na prefeitura, câmara e Gramadotur. As remunerações iniciais oferecidas partem de R$ 1.324,28 e chegam a R$ 13.036,20. Os interessados podem se inscrever até o dia 2 de janeiro de 2019, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.fundatec.org.br . Os valores da taxa de inscrição são de R$ 60 (ensino fundamental), R$ 90 (níveis médio e técnico) e R$ 150 (formação superior).

PREFEITURA DE PARAISÓPOLIS (MG)

A Prefeitura Municipal de Paraisópolis, em Minas Gerais, publicou um novo edital de concurso público que visa o provimento de 101 vagas, sendo cinco reservadas a pessoas com necessidades especiais. A seleção ainda contará com formação de cadastro reserva (CR) de futuras oportunidades. Os salários iniciais oferecidos pela Prefeitura de Paraisópolis partem de R$ 984,80 e chegam a R$ 13.104,77. Concurso Prefeitura de Paraisópolis MG: inscrições e provas. As inscrições seguem até 2 de janeiro de 2019, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.institutoibdo.com.br . Os valores da taxa de participação variam de R$ 35 a R$ 100.

PROCURADORIA GERAL DE PERNAMBUCO

A Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE PE) abriu concurso público com 88 vagas, além de formar cadastro reserva. A carreira de assistente de procuradoria (40 postos e salário de R$ 2.263,79) é opção para candidatos com ensino médio. Estão em disputa cargos de nível superior como analista judiciário (20) e analista administrativo nas seguintes especialidades: calculista (8), engenharia (3), gestão pública (15) e recursos humanos (2). A remuneração é de R$ 3.880,33. As inscrições podem ser feitas 18h de 3 de janeiro, por meio do endereço www.cespe.unb.br . As taxas custam R$ 80 (assistente) e R$ 120 (analista).

PREFEITURA DE VIANA

A Prefeitura de Viana vai abrir concurso público com 217 vagas para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98 com os demais benefícios da carreira. Para o magistério são 166 vagas, 15 para guarda municipal e 36 para os demais cargos. As inscrições podem ser feitas até 3 de janeiro de 2019, no site www.consulpam.com.br

CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO CEARÁ

Já estão abertas as inscrições para o concurso público para auditor de controle interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE/CE). A seleção visa o preenchimento de 25 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência. Ofertas estão distribuídas entre as áreas governamental (9 vagas), obras públicas (4), tecnologia da informação (4), correição (4) e fomento ao controle social (4). Interessados em concorrer a um dos postos devem possuir diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$ 4.281,16, mais gratificações. As inscrições podem ser feitas até as 18h de 4 de janeiro de 2019, no site www.cespe.unb.br

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz prorrogou as inscrições do concurso público que oferece 84 vagas para profissionais da área da Educação. De acordo com o edital de retificação, os candidatos têm até o dia 6 de janeiro de 2019 para se inscrever. A seleção é aberta a candidatos com nível superior na área em que quer lecionar. As oportunidades são para as seguintes funções: Professor de Ciências (3), Educação Infantil (38), Ensino Fundamental Anos Iniciais (31), História (2), Língua Inglesa (1), Matemática (3) e Suporte Pedagógico (2). Os docentes atuarão por 25h semanais para receber salário de R$ 2.159,51. Os interessados podem se inscrever até 6 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa de participação é de R$ 81,50.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO AMAZONAS

Já estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam). A oferta é de 227 vagas, além de formar cadastro reserva (CR). As oportunidades são destinadas a todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 2.202,20 a R$ 6.570,95. Além disso, o instituto concede gratificações por atuação fora da capital (de R$ 500 a R$ 800) e por titulação acadêmica (entre 25% e 35% sobre o salário-base). As inscrições podem ser feitas 23h59 de 7 de janeiro, mediante a realização de cadastro pelo site www.ibfc.org.br . As taxas custam R$ 30 (ensino fundamental), R$ 40 (médio) e R$ 65 (superior).

PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, divulgou edital de concurso público destinado a preencher 109 vagas, sendo oito reservadas a pessoas com deficiência. A remuneração varia de R$ 1.695,33 e R$ 15.537,38. As inscrições podem ser feitas até 8 de janeiro de 2019, mediante a realização de cadastro pelo site www.fundacaofafipa.org.br . As taxas custam R$ 70 (agente) e R$ 110 (demais funções).

PREFEITURA DE BUENO BRANDÃO (MG)

Processo Seletivo que visa à contratação de profissionais da área da saúde para atender a Estratégia Saúde da Família - ESF é anunciado pela Prefeitura de Bueno Brandão, no Estado de Minas Gerais. A oferta é de 26 vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família em Boa Vista (4), Campo Místico (4), Ponte Nova (4) e Renascença (5); Dentista (2); Médico (3) e Técnico em Enfermagem (4). Com carga horária de 40h semanais, os selecionados de nível médio e superior devem fazer jus à remuneração no valor entre R$ 1.014,00 e R$ 7.719,93. Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.concursosjcm.com.br , a partir das 8h do dia 26 de dezembro de 2018, até às 22h do dia 11 de janeiro de 2019. A taxa de participação varia entre R$ 40,00 e R$ 80,00.

BANRISUL

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) está com inscrições abertas para o concurso público destinado a preencher 200 vagas imediatas na função de escriturário, além de formar cadastro reserva. A seleção é voltada para profissionais com nível médio e a jornada semanal é de 30 horas. Durante os primeiros 90 dias de serviço, em caráter de experiência, a remuneração será de R$ 3.769,52. Após a efetivação, o valor passará para 3.971,82. Os vencimentos já incluem os auxílios refeição (R$ 773,96) e cesta alimentação (R$ 895,34). Os interessados podem se inscrever até 14h de 15 de janeiro, mediante a realização de cadastro pelo site da Fundação Carlos Chagas . O valor da taxa é de R$ 42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça Estadual do Paraná (TJ - PR), que busca a admissão de Juiz Substituto. São ao todo 17 oportunidades. O salário é de R$ 24.818. Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 16 de janeiro de 2019, por meio do endereço eletrônico www.cespe.unb.br , e para que ocorra a homologação das candidaturas é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 240,00.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai contratar professores do Magistério Superior do Quadro Permanente. Ao todo, são quatro vagas. Os interessados devem ficar atentos aos prazos de inscrição, que variam de acordo com o departamento. A remuneração varia de R$ 3.449,83 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato. Os selecionados de nível superior devem atuar em regime de 20h ou Dedicação Exclusiva

Edital nº 99/2018: Ciências Biológicas/ Fisiologia (1); Ciências Biológicas/ Bioquímica (1) - até 18 de janeiro de 2019;

Edital nº 100 e 101/2018: Química/ Físico-Química (1); e Química/ Química Geral e Inorgânica (1) - até 28 de dezembro de 2018.

PREFEITURA DE ARACRUZ

A Prefeitura de Aracruz divulgou dois editais de abertura de concurso público. Ao todo, são 37 oportunidades para cargos de níveis fundamental e superior. A remuneração pode chegar a R$ 4,1 mil. As inscrições podem ser feitas até 20 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa para os cargos de motorista, operador de máquinas pesadas e vigia é de de R$ 41,50. Já para os cargos de auditor de controle interno - contabilidade e contador o valor da participação é de R$ 81,50.

PREFEITURA DE ITAPEMIRIM

A Prefeitura de Itapemirim vai abrir concurso público para contratar 101 servidores efetivos. A remuneração varia de R$ 1.098,43 a R$ 6.416,10, além de benefícios como tíquete alimentação no valor de R$ 700,00. As chances são para candidatos que tenham os níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever até as 15 horas do dia 21 de janeiro de 2019, no site www.ibade.org.br . A taxa é de R$ 22 para os cargos de nível fundamental, R$ 58 para os de nível médio e de R$ 68 para os de ensino superior.

PREFEITURA DE LAGOA SANTA (MG)

A Prefeitura de Lagoa Santa, no Estado de Minas Gerais, abriu concurso público para todos os níveis de escolaridade. A oferta é de 491 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 4.143,90. As inscrições podem ser feitas até 24 de janeiro de 2019, somente pelo site www.gestaodeconcursos.com.br . As Taxas têm o valor de R$ 50,00 a R$ 110,00.

AERONÁUTICA

O Comando da Aeronáutica divulgou o edital com as instruções específicas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à graduação de Sargento do ano de 2020 (IE/EA EAGS 2020). A seleção oferece 183 oportunidades nas seguintes especialidades: Eletrônica (30), Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Informática (20), Laboratório (5), Obras (8), Pavimentação (8), Radiologia (5) e Topografia (8). Podem participar candidatos que não tenham menos de 17 anos nem completem 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no EAGS 2020. É necessário ter o nível médio e Curso Técnico de Nível Médio. Ao ser aprovado em todas as fases, o candidato passa à situação de aluno e receberá remuneração de aproximadamente se R$ 1.066. Depois da conclusão do estágio, haverá promoção à graduação de terceiro-sargento e a remuneração passará para R$ 3.825. As inscrições poderão ser feitas de 14 de janeiro de 2019 até 12 de fevereiro de 2019, no site www2.fab.mil.br ou ingresso.eear.aer.mil.br . A taxa de participação tem valor de R$ 60,00.

DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro publicou o edital de abertura de concurso público para cargos de níveis médio e superior. A oferta é de 27 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 4.093,47 para técnico médio e R$ 4.835,37 para os de técnico superior, já somando os benefícios. As inscrições poderão ser feitas de 10 de janeiro e 6 de março de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br . A taxa é de R$ 65,00 e R$ 85,00.

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Foi publicado o edital de abertura das inscrições do concurso público para ingresso no curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para o ano de 2019. A seleção visa o provimento de 120 vagas, sendo 108 destinadas a candidatos do sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Para ingressar na carreira é necessário ter diploma de conclusão de curso de superior em direito, ter idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60 m. As inscrições serão recebidas entre os dias 6 de fevereiro e 7 de março de 2019, através do endereço eletrônico www.policiamilitar.mg.gov.br/crs . O valor da taxa de participação é de R$ 173. Salários iniciais partem de R$ 5,7 mil