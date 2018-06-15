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Mercado

103 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,2 mil

Estudantes devem ficar atentos às oportunidades que estão abertas

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 01:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 01:37
Bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil Crédito: Reprodução internet
Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho devem ficar atento às oportunidades de estágios abertas nesta sexta-feira, 15. A oferta é de 103 vagas e as bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil.
No Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo (CIEE-ES), a oferta é de 78 vagas, sendo 66 para quem faz o curso superior e 12 para os de nível médio/técnico.
Já no Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) são 12 vagas de estágio para a Grande Vitória. Há chances para estudantes de cursos como Ciências Contábeis e Tecnólogo de Recursos Humanos. Na Super Estágios a oferta é de 13 oportunidades, com bolsas de até R$ 800.
No CIEE, há vagas para Administração, Ciências Contábeis e Econômicas, Educação Física, Tecnologia em Logística, Engenharia Quimica, Farmácia, Enfermagem, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciência da computação e outras.
No IEL-ES, há chances para cursos de Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Mecânica, Técnico em Logística, Técnico em Administração, Eletromecânica ou eletrônica, Administração, Ciências contábeis e outras.
Por fim, no Super Estágios, há vagas para Administração, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, Educação Física (bacharel ou graduação plena), Comunicação Social, Sistemas de Informação, Estética ou Fisioterapia e outras.

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